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РИА Новости

Генсек ШОС оценил итоги заседания глав правительств стран организации

12:45 12.11.2019
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Определение стратегии экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года и принятие программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества стали важнейшими итогами прошедшей в Ташкенте встречи глав правительств ШОС, заявил на брифинге во вторник генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
"Одним из главных итогов заседания совета глав правительств стран ШОС стало то, что они определили стратегию дальнейшего экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС до 2035 года и приняли программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, в которой определено взаимодействие до 2035 года в таких сферах как торговля и инвестиции, банковское и финансовое сотрудничество, транспорт и логистика, промышленность, цифровизация, сельское хозяйство, энергетика, инновации, пространственное развитие, образование, туризм и экология", - указал генеральный секретарь организации.
По его словам, "отрадно, что программа предусматривает широкое участие профильных министерств и ведомств, секретариата ШОС, делового совета и межбанковского объединения организации, которые являются очень важными инструментами продвижения экономических и финансовых секторов сотрудничества".
Он также отметил, что в рамках встречи в Ташкенте был утвержден регламент консорциума экономических аналитических центров, "что позволит наладить системное изучение и анализ приоритетных направлений экономического взаимодействия в рамках ШОС".
Заседание совета глав правительств стран ШОС состоялось в Ташкенте 1-2 ноября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
Заседание Совета глав правительств государств - членов ШОС в Ташкенте
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Владимир НоровШОСТашкентВ мире
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