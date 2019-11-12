Генсек ШОС оценил итоги заседания глав правительств стран организации

"Одним из главных итогов заседания совета глав правительств стран ШОС стало то, что они определили стратегию дальнейшего экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС до 2035 года и приняли программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, в которой определено взаимодействие до 2035 года в таких сферах как торговля и инвестиции, банковское и финансовое сотрудничество, транспорт и логистика, промышленность, цифровизация, сельское хозяйство, энергетика, инновации, пространственное развитие, образование, туризм и экология", - указал генеральный секретарь организации.