Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , говоря о деле журналиста Ивана Голунова

Все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну, заявил в понедельник в Басманном суде Москвы следователь по этому делу. Ранее сообщалось, что засекречены лишь материалы проверки в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики Голунову.

"Вы знаете, что следствие имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что все материалы по делу Голунова оказались засекречены.

На просьбу уточнить, согласовывал ли Следственный комитет этот шаг с президентом, представитель Кремля пояснил: "Для этого не требуется согласование президента, в данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры".

"Его информируют, безусловно", - заявил Песков на вопрос о том, ставят ли в известность главу государства о ходе расследования.