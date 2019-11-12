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РИА Новости

Песков прокомментировал засекречивание материалов дела Голунова

12:44 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов в Басманном суде Москвы
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следствие имеет право в определенных случаях засекречивать расследование дел, согласование главы государства для этого вовсе не требуется, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о деле журналиста Ивана Голунова.
Все материалы уголовного дела о наркотиках, изначально возбужденного против Голунова, содержат государственную тайну, заявил в понедельник в Басманном суде Москвы следователь по этому делу. Ранее сообщалось, что засекречены лишь материалы проверки в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики Голунову.
"Вы знаете, что следствие имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. В остальном я не берусь сейчас комментировать ситуацию, ибо не знаю деталей", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что все материалы по делу Голунова оказались засекречены.
На просьбу уточнить, согласовывал ли Следственный комитет этот шаг с президентом, представитель Кремля пояснил: "Для этого не требуется согласование президента, в данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры".
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"Его информируют, безусловно", - заявил Песков на вопрос о том, ставят ли в известность главу государства о ходе расследования.
Однако он затруднился пояснить, вызвало ли засекречивание этого дела вопросы у президента. "Здесь я не берусь вам сказать, были ли какие-то информации направлены на этот счет", - заключил он.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
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