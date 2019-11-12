В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"

"Есть же понимание, которое было достигнуто в ходе работы контактной группы в Минске, и есть также целый набор обязательств, которые взяты на себя украинской стороной. Ведется также работа, которая не афишируется, по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи, эта работа сейчас продолжается", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, что осталось сделать, чтобы подготовительная работа к саммиту была завершена.