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РИА Новости

Пушков назвал убийство аспирантки СПбГУ частным преступлением вне науки

12:40 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудники поисково-спасательной службы участвуют в следственных действиях на реке Мойке в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2019
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что убийство, в котором обвиняют специалиста по наполеоновской армии, доцента СПбГУ Олега Соколова, не стоит рассматривать в плоскости российско-французских отношений, это "прискорбный акт" и "индивидуальный срыв или индивидуальное преступление".
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".
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"Да никак", - сказал Пушков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как трагедия может сказаться на образе российского научного сообщества за рубежом.
"Во всем мире происходят преступления, совершаемые людьми, принадлежащими к разным сообществам: политическому, технологическому, профессорскому и так далее. Я считаю, что это вообще абсолютно не кидает никакой тени ни на что. Потому что, во-первых, бывают помутнения сознания и всякие разные другие ситуации, которые будут разбираться следствием", - добавил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "индивидуальные действия отдельного человека, тем более совершенные в состоянии аффекта, в состоянии какой-то чрезвычайной ситуации, в состоянии просто умопомешательства, не могут ни на что кидать тень".
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"Произойди это в Бразилии, Австралии, Японии или США - я считаю, что из этого нельзя вообще делать никаких выводов. Это просто индивидуальный срыв или индивидуальное преступление, но отдельного человека. Это не какая-то коллективная акция. Это надо рассматривать как индивидуальный случай, никак не связывая с российским научным сообществом. Когда человек совершает преступление, он совершает его не как академик или профессор, он совершает его как частное лицо, как муж, брат, сын. Как я понимаю, (эта ситуация произошла) на почве личных отношений. Поэтому я бы не стал из этого делать никаких выводов кроме того, что люди совершают преступления. А к какому они сообществу принадлежат - это не имеет никакого значения", - считает сенатор.
Пушков назвал произошедшее "прискорбным случаем" и сказал, что "мы не можем исходить из того, что никто из европейских ученых, политиков или крупных журналистов никогда не совершит какого-то преступления, и сам факт их принадлежности к этой категории людей не означает, что все остальные должны нести вину за то, что он осуществил".
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"Я считаю, что этот случай надо рассматривать вне контекста российско-французских отношений. Когда он совершал своё преступление, он выступал не в качестве носителя ордена Почетного легиона, он выступал в качестве человека, у которого были определенные отношения с этой девушкой. Это другой разрез. Он не осуществлял в этот момент свои профессиональные функции, не выступал на каком-то форуме и не председательствовал на какой-то сессии. Это зона личных отношений, и все преступления, которые в ней совершаются на эмоциональной основе, мне кажется, надо автоматически выводить за пределы политики", - заключил он.
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУАлексей ПушковСанкт-ПетербургПроисшествия
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