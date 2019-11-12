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РИА Новости

Голикова отметила важность развития генетических технологий в России

12:39 12.11.2019 (обновлено: 12:40 12.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Россия имеет мало патентов в области генетических технологий, нужно продумать механизмы для заинтересованных предприятий для быстрого внедрения разработок в промышленное и сельскохозяйственное производство, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник в Новосибирске проводит совещание на тему роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ.
"Мы предлагаем, чтобы для тех, кто из предприятий реального сектора будет заинтересован этими разработками, были продуманы соответствующие механизмы стимулирования быстрого внедрения этих разработок в промышленное и сельскохозяйственное производство", - сообщила Голикова на совещании.
Она отметила, что пока доля России на этом рынке ничтожно мала, и развивать свои компетенции чрезвычайно важно. По ее словам, в 2017 году рынок технологий генетического редактирования оценивался в 3,2 миллиарда долларов, к 2022 году предполагается, что это будет более 6 миллиардов долларов.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
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Россия создаст генетические технологии по 37 направлениям, заявила Голикова
"Этот рынок растет очень быстрыми темпами – 14,5%. Нам нельзя от этой работы отставать. Мы занимаем по количеству патентов в области генетических технологий не самое плохое – девятое – место, но данные, которые мы имеем последние за 2017 год, – таких патентов у нас только 22, при этом мы идем с очень большим разрывом с США, у которых 9 тысяч 606 патентов", - рассказала вице-премьер.
По ее словам, для работы в этом направлении на начальной стадии очень важно иметь представление об индустриальных партнерах и о том, какие разработки могут их заинтересовать. "Здесь связующим звеном между нашими геномными центрами и индустриальными партнерами являются министерство промышленности и торговли и министерство сельского хозяйства, отрасли которых являются реальными потребителями того, что будут наработано. Такой обмен мы готовы наладить", - заключила Голикова.
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Дмитрий МедведевТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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