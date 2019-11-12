Голикова отметила важность развития генетических технологий в России

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Россия имеет мало патентов в области генетических технологий, нужно продумать механизмы для заинтересованных предприятий для быстрого внедрения разработок в промышленное и сельскохозяйственное производство, заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник в Новосибирске проводит совещание на тему роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в РФ.

"Мы предлагаем, чтобы для тех, кто из предприятий реального сектора будет заинтересован этими разработками, были продуманы соответствующие механизмы стимулирования быстрого внедрения этих разработок в промышленное и сельскохозяйственное производство", - сообщила Голикова на совещании.

Она отметила, что пока доля России на этом рынке ничтожно мала, и развивать свои компетенции чрезвычайно важно. По ее словам, в 2017 году рынок технологий генетического редактирования оценивался в 3,2 миллиарда долларов, к 2022 году предполагается, что это будет более 6 миллиардов долларов.

"Этот рынок растет очень быстрыми темпами – 14,5%. Нам нельзя от этой работы отставать. Мы занимаем по количеству патентов в области генетических технологий не самое плохое – девятое – место, но данные, которые мы имеем последние за 2017 год, – таких патентов у нас только 22, при этом мы идем с очень большим разрывом с США, у которых 9 тысяч 606 патентов", - рассказала вице-премьер.