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РИА Новости

У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона

12:38 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, награждённого Орденом.
"Знаки отличия ордена Почетного легиона могут быть отозваны у иностранца за действия, противоречащие чести или способные нанести урон интересам Франции. Дисциплинарные процедуры определены кодексом Почетного легиона", - сообщили в канцелярии.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Там пояснили, что, по процедуре, в таком случае "совет Ордена, возглавляемый Великим канцлером, изучает дисциплинарное дело и выносит решение", которое затем должен рассмотреть Великий магистр Ордена - президент Французской Республики.
"При необходимости он издаёт указ, который, в случае с иностранцами, не публикуется. Для иностранцев, не являющихся членами ордена Почетного легиона, единственным дисциплинарным наказанием может быть изъятие знаков отличия", - отметил собеседник агентства.
В Ордене Почетного легиона добавили, что "дисциплинарная процедура может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной".
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Ученого отправили в СИЗО и уволили из вуза.
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Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года - доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.
Орден Почетного легиона – французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Он был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру Ордена Святого Людовика. Орденом отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетРоссияПроисшествия
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