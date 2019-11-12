У историка Соколова могут отозвать Орден Почетного легиона

ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости, Виктория Иванова. Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Дисциплинарная процедура французского Ордена Почетного легиона, следствием которой может стать изъятие у иностранца наград Ордена, занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, сообщили РИА Новости в канцелярии Ордена в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова , награждённого Орденом.

"Знаки отличия ордена Почетного легиона могут быть отозваны у иностранца за действия, противоречащие чести или способные нанести урон интересам Франции. Дисциплинарные процедуры определены кодексом Почетного легиона", - сообщили в канцелярии.

Там пояснили, что, по процедуре, в таком случае "совет Ордена, возглавляемый Великим канцлером, изучает дисциплинарное дело и выносит решение", которое затем должен рассмотреть Великий магистр Ордена - президент Французской Республики.

"При необходимости он издаёт указ, который, в случае с иностранцами, не публикуется. Для иностранцев, не являющихся членами ордена Почетного легиона, единственным дисциплинарным наказанием может быть изъятие знаков отличия", - отметил собеседник агентства.

В Ордене Почетного легиона добавили, что "дисциплинарная процедура может занять от нескольких месяцев до нескольких лет и является конфиденциальной".

По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Ученого отправили в СИЗО и уволили из вуза.

Олег Соколов - историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук. Он родился в 1956 году в Ленинграде. С 2000 года - доцент кафедры истории нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного университета. Является автором программы курса по истории военного искусства. Постоянно вел научно-исследовательскую работу в области исследования военной истории России и Европы XV-XIX веков. Является автором более 30 научных работ, изданных в России, Франции, Испании, Чехии. В июне 2003 года президент Франции Жак Ширак подписал указ о награждении Соколова Орденом Почетного легиона за большой вклад в дело изучения и популяризации истории Франции и ее армии.