Смерть Ещенко стала потерей для научного сообщества, заявил историк Яковлев

С-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Гибель Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Гибель Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов , стала потерей для исторического сообщества, заявил на официальной странице научно-популярного проекта "Цифровая история" его автор, петербургский историк Егор Яковлев, сотрудничавший с Соколовым.

"Настя была очень скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Она сопровождала Олега Соколова на всех наших фестивалях, помогая ему готовить презентации и демонстрировать их на большом экране. Но гораздо важнее, что она вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра: в ней жил увлеченный самобытный исследователь", - написал Яковлев.

Он подчеркнул, что в лице Ещенко профессиональная корпорация историков "потеряла очень талантливого и подающего большие надежды представителя, а мир - просто хорошего человека". "Любые попытки переложить ответственность за трагедию на нее мерзки и отвратительны", - добавил Яковлев.

Он также рассказал, что команда "Цифровой истории" в течение года работала с Соколовым, а 8 ноября в 18.37 он позвонил ему, чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции.

"На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой: короткий комментарий гораздо удобнее отснять в университете в перерыве между лекциями. Услышав, что съемку можно провести в любом удобном месте, Соколов любезно предложил приехать к нему в Институт истории в среду", - рассказал Яковлев.