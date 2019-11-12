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РИА Новости

Смерть Ещенко стала потерей для научного сообщества, заявил историк Яковлев

12:38 12.11.2019
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© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в FacebookАнастасия Ещенко
Анастасия Ещенко
© Фото : аккаунт Анастасии Ещенко в Facebook
С-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Гибель Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, стала потерей для исторического сообщества, заявил на официальной странице научно-популярного проекта "Цифровая история" его автор, петербургский историк Егор Яковлев, сотрудничавший с Соколовым.

"Настя была очень скромной, воспитанной и деликатной девушкой. Она сопровождала Олега Соколова на всех наших фестивалях, помогая ему готовить презентации и демонстрировать их на большом экране. Но гораздо важнее, что она вовсе не являлась безликой ассистенткой мэтра: в ней жил увлеченный самобытный исследователь", - написал Яковлев.

Он подчеркнул, что в лице Ещенко профессиональная корпорация историков "потеряла очень талантливого и подающего большие надежды представителя, а мир - просто хорошего человека". "Любые попытки переложить ответственность за трагедию на нее мерзки и отвратительны", - добавил Яковлев.
Он также рассказал, что команда "Цифровой истории" в течение года работала с Соколовым, а 8 ноября в 18.37 он позвонил ему, чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции.
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"На вопрос, сможет ли он уделить нам время, Олег Валерьевич категорически ответил, что он не хотел бы визита оператора в его квартиру: якобы его недавно ограбили и он боится посторонних. Это меня слегка удивило, так как я и не собирался посылать оператора к нему домой: короткий комментарий гораздо удобнее отснять в университете в перерыве между лекциями. Услышав, что съемку можно провести в любом удобном месте, Соколов любезно предложил приехать к нему в Институт истории в среду", - рассказал Яковлев.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки". Ученого отправили в СИЗО и уволили из вуза.
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