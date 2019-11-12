Пятый российско-турецкий патруль начал работу в районе сирийского Кобани

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой во вторник начали пятый совместный патруль в приграничном районе, который находится неподалеку от населенного пункта Кобани в Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой во вторник начали пятый совместный патруль в приграничном районе, который находится неподалеку от населенного пункта Кобани в Сирии , сообщило Минобороны РФ

"С 12.10 12 ноября пятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - говорится в сообщении.

Совместное патрулирование пройдет по новому маршруту: от пункта таможенного перехода Айлишар и вдоль сирийско-турецкой границы, протяженность превышает 80 километров.

Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Проконтролирует движение колонны в режиме реального времени беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.

Кобани, или Айн-аль-Араб, был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции во главе с США. С началом турецкой операции "Источник мира" американцы оставили Кобани, и курдам пришлось начать переговоры с Дамаском, по итогам которых сирийская армия вошла в Кобани и закрепилась вдоль пограничной полосы.