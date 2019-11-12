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Война в Сирии
2019-11-12T12:48Z
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РИА Новости

Пятый российско-турецкий патруль начал работу в районе сирийского Кобани

12:38 12.11.2019 (обновлено: 12:48 12.11.2019)
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© REUTERS / Kemal AslanТурецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
© REUTERS / Kemal Aslan
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция совместно с турецкой пограничной службой во вторник начали пятый совместный патруль в приграничном районе, который находится неподалеку от населенного пункта Кобани в Сирии, сообщило Минобороны РФ.
"С 12.10 12 ноября пятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани", - говорится в сообщении.
Совместное патрулирование пройдет по новому маршруту: от пункта таможенного перехода Айлишар и вдоль сирийско-турецкой границы, протяженность превышает 80 километров.
Патрулирование осуществляется на бронированных автомобилях "Тигр" российской военной полиции и бронеавтомобилях Kirpi турецкой пограничной службы. Проконтролирует движение колонны в режиме реального времени беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.
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Кобани, или Айн-аль-Араб, был одним из центров самопровозглашенной курдской автономии на севере Сирии, в его окрестностях также располагалась военная база международной коалиции во главе с США. С началом турецкой операции "Источник мира" американцы оставили Кобани, и курдам пришлось начать переговоры с Дамаском, по итогам которых сирийская армия вошла в Кобани и закрепилась вдоль пограничной полосы.
Теперь на господствующей высоте у Кобани расположена не американская, а российская база военной полиции. Российская военная полиция вошла в Кобани несколько недель назад, ее задача - следить за порядком в 30-километровой зоне, которую по соглашению Москвы с Анкарой и с согласия Дамаска, по данным российских военных, уже покинули курдские отряды.
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