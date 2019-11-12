В Кремле оценили процесс разведения сторон в Петровском и Золотом

"Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которые происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что вот это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тезису о том, что проблемы решаются только между двумя государствами, Песков сказал, что проблема восстановления двусторонних отношений - "безусловно, только между двумя государствами".

"Проблемы в плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины решаются самой Украиной и не могут решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.