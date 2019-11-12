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РИА Новости

В Кремле оценили процесс разведения сторон в Петровском и Золотом

12:30 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кремль приветствует и позитивно оценивает разведение сторон в районе поселков Петровское и Золотое в Донбассе, это может стать важным элементом подготовки встречи в нормандском формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которые происходит в Золотом и Петровском, и считаем, что вот это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате", - сказал Песков журналистам.
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Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тезису о том, что проблемы решаются только между двумя государствами, Песков сказал, что проблема восстановления двусторонних отношений - "безусловно, только между двумя государствами".
"Проблемы в плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины решаются самой Украиной и не могут решаться между Киевом и Москвой, ибо Москва не является стороной этого конфликта. В данном случае, конечно, гораздо эффективнее эта проблема решалась бы посредством прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных республик", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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