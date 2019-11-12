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РИА Новости

В Совфеде не согласились с идеей вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО

12:29 12.11.2019 (обновлено: 13:18 12.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предложил дать время на работу нового пенсионного законодательства и призвал не торопиться с принятием других решений, в том числе по возвращению жителям Дальнего Востока прежнего пенсионного возраста.
Ранее в Госдуме предложили жителям ДФО вернуть прежний пенсионный возраст - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее обращение было направлено в правительство РФ. По мнению депутатов, непростые климатические условия приводят к оттоку населения из регионов Дальнего Востока, предлагаемая мера могла бы позитивно сказаться на привлекательности ДФО.
По мнению Рязанского, "нужно еще пожить в условиях нового пенсионного законодательства и не делать скоропалительных выводов". "Кто может возражать, чтобы людям сделать лучше", - сказал он РИА Новости во вторник.
При этом он отметил, что ДФО - это один округ, но в России есть и другие северные территории. "Тогда (эта инициатива - ред.) должна затрагивать все арктические пояса", - добавил он.
Отток населения с северных территорий был и до принятия пенсионных изменений, что продиктовано сложностью в трудоустройстве, получении высокой оплаты труда, жизни в непростых климатических условиях, рассказал Рязанский.
"Не только пенсионные настроения влияют на жизнь граждан. При этом мы сохранили все программы социальной поддержки людей, все льготы", - добавил он.
Владивосток
10:59
Эксперты оценили предложение снизить пенсионный возраст для жителей ДФО
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Дальний ВостокВалерий РязанскийСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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