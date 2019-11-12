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РИА Наука
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РИА Новости

Разработчик рассказал, когда робот "Федор" выйдет в открытый космос

12:29 12.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРобота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"
Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российский антропоморфный робот "Федор" может выйти в открытый космос во время своего следующего полета на Международную космическую станцию, который запланирован на 2022-2023 годы, сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.
"В наших планах несколько таких работ. 2022-2023 год, это работа робота на поверхности МКС", - сказал он в передаче, показанной на Youtube-канале "Роскосмос ТВ".
По словам Дудорова, в 2023 году "Федор" впервые отправится на корабле "Орел" (раньше назывался "Федерация"), но во время первого полета не будет стыковаться к станции, а просто облетит Землю. В дальнейшем аналогичных роботов можно будет использовать на Луне, причем нижние конечности им заменит колесная база, как у Луноходов.
Робот "Федор" пока летал в космос один раз. Он попал на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" 27 августа и вернулся на нем же 7 сентября. На МКС "Федор" под управлением космонавта Александра Скворцова включал дрель и протирал руки полотенцем, а также работал с отверткой, ключами и стыковал электрические соединители.
Изначально планировалось, что полет состоится в 2022 году. Возможность отправить робота пораньше появилась, когда в 2019 году было решено отправить "Союз" без экипажа для "обкатки" взаимодействия корабля и новой версии ракеты "Союз-2.1а".
Робот Федор
1 октября, 10:52РИА Наука
Робот "Федор" вступился за корпорацию "Энергия"
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РИА НаукаРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосРоссия
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