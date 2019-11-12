Разработчик рассказал, когда робот "Федор" выйдет в открытый космос

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российский антропоморфный робот Российский антропоморфный робот "Федор" может выйти в открытый космос во время своего следующего полета на Международную космическую станцию , который запланирован на 2022-2023 годы, сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота) Евгений Дудоров.

"В наших планах несколько таких работ. 2022-2023 год, это работа робота на поверхности МКС", - сказал он в передаче, показанной на Youtube-канале "Роскосмос ТВ"

По словам Дудорова, в 2023 году "Федор" впервые отправится на корабле "Орел" (раньше назывался "Федерация"), но во время первого полета не будет стыковаться к станции, а просто облетит Землю. В дальнейшем аналогичных роботов можно будет использовать на Луне, причем нижние конечности им заменит колесная база, как у Луноходов.

Робот "Федор" пока летал в космос один раз. Он попал на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-14" 27 августа и вернулся на нем же 7 сентября. На МКС "Федор" под управлением космонавта Александра Скворцова включал дрель и протирал руки полотенцем, а также работал с отверткой, ключами и стыковал электрические соединители.