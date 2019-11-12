В Екатеринбурге у 13 студентов института МЧС обнаружили кишечную инфекцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Кишечная инфекция выявлена у 13 студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге, решается вопрос об их госпитализации, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сообщалось, что в связи с поступлением 12 ноября экстренных извещений о случаях заболеваний острой кишечной инфекцией среди студентов сотрудники Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия и проведение лабораторных исследований.
"Тринадцать человек (заболели), легкая степень тяжести. Сейчас решается вопрос о госпитализации, они находятся в лазарете. Наши специалисты проводят эпидемиологическое расследование, ищут источник передачи (инфекции)", – сказала собеседница агентства.
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