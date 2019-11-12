В Екатеринбурге у 13 студентов института МЧС обнаружили кишечную инфекцию

"Тринадцать человек (заболели), легкая степень тяжести. Сейчас решается вопрос о госпитализации, они находятся в лазарете. Наши специалисты проводят эпидемиологическое расследование, ищут источник передачи (инфекции)", – сказала собеседница агентства.