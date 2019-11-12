В Кремле обеспокоены ростом напряженности в секторе Газа и Израиле

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле обеспокоены ростом напряженности в Израиле и призывают все стороны к спокойствию и решению проблем исключительно дипломатическими средствами, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе, мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обострение ситуации в секторе Газа и на территории Израиля после обмена ракетными ударами со стороны Израиля и группировки "Исламский джихад".
Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о том, что 50 ракетных пусков из Газы были зафиксированы во вторник утром израильскими военными, 20 из них перехвачены.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата. Израиль возлагает на Аль-Ата ответственность за сотни терактов против израильских мирных жителей и военных.
Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что два человека погибли, один из них командир палестинской группировки "Исламский джихад", в результате удара израильских военных по его дому в секторе Газа.