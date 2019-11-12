В Кремле обеспокоены ростом напряженности в секторе Газа и Израиле

"Традиционно мы обеспокоены очередным взвинчиванием ситуации, очередным ростом напряженности в регионе, мы призываем все стороны к спокойствию и к решению всех проблем исключительно политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают обострение ситуации в секторе Газа и на территории Израиля после обмена ракетными ударами со стороны Израиля и группировки "Исламский джихад".