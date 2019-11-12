В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.

"Медицинскими сотрудниками областной клинической больницы военнослужащему была оказана вся возможная помощь, несмотря на проводимые лечебные мероприятия состояние больного прогрессивно ухудшалось. В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что военнослужащие, непосредственно контактировавшие с погибшим, для профилактики были помещены в лазарет училища для медицинского обследования. По факту смерти проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия.