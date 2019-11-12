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РИА Новости

В Тюмени курсант военно-инженерного училища умер от менингита

12:21 12.11.2019 (обновлено: 12:33 12.11.2019)
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© Fotolia / Sudok1Палата реанимации и интенсивной терапии
Палата реанимации и интенсивной терапии
© Fotolia / Sudok1
Палата реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Курсант Тюменского высшего военно-инженерного училища умер в больнице от вирусного менингита, контактировавшие с ним военные помещены в лазарет для обследования, говорится в сообщении Центрального военного округа.
Отмечается, что 7 ноября в поликлинику училища с жалобой на плохое самочувствие обратился один из военнослужащих, ему было назначено лечение. На следующий день из-за ухудшения его самочувствия курсант был госпитализирован в областную клиническую больницу Тюмени, где ему был поставлен диагноз вирусный менингит.
"Медицинскими сотрудниками областной клинической больницы военнослужащему была оказана вся возможная помощь, несмотря на проводимые лечебные мероприятия состояние больного прогрессивно ухудшалось. В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что военнослужащие, непосредственно контактировавшие с погибшим, для профилактики были помещены в лазарет училища для медицинского обследования. По факту смерти проводится проверка, в учебном заведении выполнены профилактические мероприятия.
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