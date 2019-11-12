Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T12:17Z
https://ria.ru/20191112/1560840009.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156075/60/1560756055_0:0:3160:1778_1036x0_80_0_0_f0954927d251aae2212333fc4564a777.jpg
РИА Новости

ДНР уведомила миссию ОБСЕ о завершении процесса отвода сил у Петровского

12:17 12.11.2019
106
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Петровское, Донбасс
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика уведомила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении трехдневного этапа отвода сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня, 12 ноября, согласно утвержденному контактной группой плану-графику, руководителем представительства ДНР в СЦКК было передано СММ ОБСЕ уведомление о завершении первого трехдневного цикла практических мероприятий на участке разведения номер 3 вблизи Петровского. Силы и средства Народной милиции ДНР выведена за пределы участка", - сказал представитель ведомства.
Украинские военнослужащие
10:11
"Закон об амнистии лежит где-то в столе". Пристайко о конфликте в Донбассе
По данным представительства ДНР в СЦКК, после получения уведомления наблюдатели ОБСЕ прибудут на участок, чтобы провести инспекцию и убедиться в полном отводе подразделений и вооружения.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
10:41
Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе
000000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском формате"
Украинские военные
В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле рассказали, что может стать поводом для встречи Путина и Эрдогана
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
В ДНР готовы приступить к разминированию в районе Петровского 13 ноября
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил Эрдоган
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Пятый российско-турецкий патруль начал работу в районе сирийского Кобани
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Украинский вице-премьер считает, что страна вступит в НАТО раньше, чем в ЕС
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова отметила важность развития генетических технологий в России
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ДНР заявили об установке силовиками мин в районе разведения
Петровское, Донбасс
В Кремле оценили процесс разведения сторон в Петровском и Золотом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, почему сорвалась сделка России и США по Сирии в 2013 году
Акция против запуска рынка земли проходит возле здания Верховной рады в Киеве
У здания Рады проходит акция против запуска рынка земли
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
Генсек ШОС оценил итоги заседания глав правительств стран организации
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле напомнили об обязательствах Киева по особому статусу Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
Лента новостейМолния