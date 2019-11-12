В Москве прошел международный фестиваль театров фольклора "Русский остров"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Московском государственном историко-этнографическом театре завершился IV Международный фестиваль театров фольклора "Русский остров".

Лауреатом в номинации "Лучший спектакль театра фольклора" стал Хакасский театр драмы и этнической музыки "ЧИТiГЕН" (Абакан). Спецприз "За бережное сохранение традиционной культуры и национального языка" получил Государственный Дигорский Драматический театр (Владикавказ). Исполнителем лучшей мужской роли назвали заслуженного артиста Республики Северная Осетия-Алания Хетага Габеева. В номинациях "лучшая режиссерская работа", "лучшая женская роль" и "лучшая сценография" жюри отметило Калмыцкий национальный драматический театр им. Басангова (Элиста).

"Этот фестиваль особенный, я считаю. Он этнографической направленности, а у нас как раз театр драмы и этнической музыки, поэтому у нас задача в первую очередь сохранить свой национальный хакасский язык, эпос, культуру, нашу самобытность, наши обычаи и традиции ради нашего будущего", - сказала Ирина Чустугешева, директор театра "ЧИТiГЕН".

Директор IV Международного фестиваля театров фольклора и историко-этнографического театра Елена Кузьмакова заявила, что благодарна за то, что в этом году удалось объединить разную публику, которая прониклась атмосферой разных культур.

"Давайте объединим наши творческие потенциалы, чтобы наш остров разрастался, становился более крепким и объединяющим все больше и больше разных театров!", - добавила она.