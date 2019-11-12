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РИА Новости

Экс-глава Гонконга объявил награду за преступника, поджегшего мужчину

12:10 12.11.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь
Скорая помощь
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бывший глава администрации Гонконга Лян Чжэньин объявил вознаграждение в 300 тысяч гонконгских долларов (примерно 38 328 долларов США) за поимку преступника, который поджег мужчину из-за разных политических взглядов, сообщает газета Hong Kong Commercial Daily.
Одиннадцатого ноября в провинции Аньхой преступник облил оппонента легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Правительство Гонконга объявило это покушением на убийство. Пострадавший - 57-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии.
Вознаграждение почти в 40 тысяч долларов выплатит фонд 803, который основал бывший глава администрации Гонконга. Фонд призвал выдать преступника. "Защитим дом, защитим семью и детей!", - цитирует газета заявление фонда.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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