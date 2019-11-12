Медведев отметил необходимость патентования научных разработок

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках совещания о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России посетовал на отсутствие в РФ культуры патентования и призвал работать над патентованием разработок.
"Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах. Но это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры", - сказал Медведев.
"Мы об этом говорим, но пока воз по сути и ныне там", - отметил премьер, попросив отдельно отметить это в протоколе к совещанию.
По его словам, предприятия и научные центры должны работать как открытые платформы. "Но даже с точки зрения открытых платформ все равно нужно защищать те результаты, к которым вы придете", - заметил глава кабмина.