Медведев отметил необходимость патентования научных разработок

"Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах. Но это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры", - сказал Медведев.