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РИА Новости

Медведев отметил необходимость патентования научных разработок

12:09 12.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках совещания о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России посетовал на отсутствие в РФ культуры патентования и призвал работать над патентованием разработок.
"Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах. Но это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры", - сказал Медведев.
"Мы об этом говорим, но пока воз по сути и ныне там", - отметил премьер, попросив отдельно отметить это в протоколе к совещанию.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
11:58
Медведев призвал обеспечить геномные центры перспективными кадрами
По его словам, предприятия и научные центры должны работать как открытые платформы. "Но даже с точки зрения открытых платформ все равно нужно защищать те результаты, к которым вы придете", - заметил глава кабмина.
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Дмитрий МедведевНовосибирскРоссияОбщество
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