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РИА Новости

Опрос показал, сколько россиян готовы голосовать на выборах ради изменений

12:00 12.11.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкБюллетень на избирательном участке
Бюллетень на избирательном участке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Две трети россиян готовы голосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих близкий им план преобразований, чтобы добиться изменений к лучшему, при этом выдвинуть свою кандидатуру готовы только 11%, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно опросу, принять участие в выборах готовы 67% россиян, 31% респондентов не готов голосовать, чтобы добиться изменений, а 2% воздержались от ответа. Обращаться в органы исполнительной власти готовы 47% россиян, а 51% не готов к таким действиям.
По данным опроса, только 11% россиян готовы выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня, чтобы добиться изменений к лучшему, а 88% не стали бы этого делать.
Также 43% опрошенных выразили готовность подписывать открытые письма и петиции. А 55% россиян, напротив, к таким действиям не готовы. Кроме того, 72% респондентов заявили, что не стали бы работать волонтерами в общественных и политических организациях, готовность участвовать в такой деятельности выразили 26% опрошенных.
Опрос проводился 26 сентября – 2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущего опроса.
Статистическая погрешность при выборке 1,6 тысячи человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2,0% для показателей, близких к 10%/90%; 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.
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