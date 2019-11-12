Опрос показал, сколько россиян готовы голосовать на выборах ради изменений

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Две трети россиян готовы голосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих близкий им план преобразований, чтобы добиться изменений к лучшему, при этом выдвинуть свою кандидатуру готовы только 11%, свидетельствуют данные опроса Две трети россиян готовы голосовать на выборах за партии или кандидатов, предлагающих близкий им план преобразований, чтобы добиться изменений к лучшему, при этом выдвинуть свою кандидатуру готовы только 11%, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра"

Согласно опросу, принять участие в выборах готовы 67% россиян, 31% респондентов не готов голосовать, чтобы добиться изменений, а 2% воздержались от ответа. Обращаться в органы исполнительной власти готовы 47% россиян, а 51% не готов к таким действиям.

По данным опроса, только 11% россиян готовы выдвигать свою кандидатуру на выборах различного уровня, чтобы добиться изменений к лучшему, а 88% не стали бы этого делать.

Также 43% опрошенных выразили готовность подписывать открытые письма и петиции. А 55% россиян, напротив, к таким действиям не готовы. Кроме того, 72% респондентов заявили, что не стали бы работать волонтерами в общественных и политических организациях, готовность участвовать в такой деятельности выразили 26% опрошенных.

Опрос проводился 26 сентября – 2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ . Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущего опроса.