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РИА Новости

Медведев призвал обеспечить геномные центры перспективными кадрами

11:58 12.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработки программы по привлечению молодых и перспективных специалистов в геномные центры, которые будут создаваться в России.
"Не могу не остановиться на кадровом обеспечении этой деятельности. Генетические исследования - одни из самых передовых, быстро развивающихся направлений науки. Специалистов найти трудно..... Надо думать, каким образом укреплять кадровый потенциал, понятно, что ученые, специалисты приходят, чтобы заниматься любимым делом. Но они делают это не в безвоздушном пространстве, что называется. Они обычные люди, у них есть семьи и так далее. Этим надо заниматься. Надо здесь подготовить программу по привлечению молодых и перспективных специалистов", - сказал Медведев на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.
Лаборатория
1 ноября, 13:16
На создание геномных центров в России потратят более 11 миллиардов рублей
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Дмитрий МедведевНовосибирскОбщество
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