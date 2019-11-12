Медведев призвал защищать интеллектуальные достижения России в мире

"Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах. Это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому, что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры. Мы об этом говорим, но пока воз, по сути, и ныне там", - сказал Медведев на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.