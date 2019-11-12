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РИА Новости

Медведев призвал защищать интеллектуальные достижения России в мире

11:54 12.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Медведев заявил, что в РФ нет культуры патентов, несмотря на то, что об этом много говорится, "воз и ныне там", хотя интеллектуальные достижения России нужно защищать на мировом уровне.
"Опять возвращаюсь к тезису о необходимости патентования или использования иных форм защиты, поскольку такой разрыв существует между патентами, выданными у нас и в других странах. Это не потому что мы плохо смотримся на их фоне, а потому, что мы этим не занимаемся, у нас нет этой культуры. Мы об этом говорим, но пока воз, по сути, и ныне там", - сказал Медведев на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.
Он подчеркнул, что "нужно защищать те результаты", к которым приходят российские разработчики.
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Дмитрий МедведевНовосибирскРоссияОбщество
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