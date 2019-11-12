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РИА Новости

ФАС не видит дефицита гречихи в стране

11:50 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Дефицита гречихи в России не наблюдается, ФАС проверит обоснованность цен как у ее производителей, так и у переработчиков, выпускающих гречневую крупу, сообщило во вторник антимонопольное ведомство.
После обращения Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) о повышении цен на гречиху в ФАС в понедельник прошло селекторное совещание с участием властей регионов, где производится гречиха.
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"Во всех регионах, являющихся основными производителями гречихи, ситуация на этом рынке находится под контролем территориальных управлений ФАС. Дефицита на рынке не наблюдается. Несмотря на то, что фактов нарушения антимонопольного законодательства до сих пор выявлено не было, мы приняли решение проверить обоснованность цен, устанавливаемых как производителями, так и переработчиками гречихи", - отметила начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко, слова которой приводятся в сообщении.
РСМКП в конце октября опубликовал обращение к главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором заявил, что в последние недели в России происходит "неконтролируемый рост цен на гречиху", который сельхозпроизводители объясняют низким урожаем текущего года.
Вместе с тем, по оценке союза, текущий урожай и запасы прошлых лет позволят обеспечить потребности россиян в гречневой крупе на протяжении порядка двух лет даже в случае полного прекращения производства гречихи. РСМКП указывал, что в себестоимости гречневой крупы стоимость сырья составляет порядка 80%, и подорожание гречихи приводит к повышению цен на крупу.
Повышение потребительских цен на гречку в октябре на 7,3% отметил и Росстат, причем в 48 регионах еще более сильное. За неделю с 29 октября по 5 ноября эта крупа, по данным статистического ведомства, подорожала на 2,8%.
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