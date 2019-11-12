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РИА Новости

Российские туристы рассказали, в каких странах чувствуют себя как дома

12:12 12.11.2019
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© Depositphotos / CITAllianceДевушка возле фонтана Пантеона в Риме
Девушка возле фонтана Пантеона в Риме
© Depositphotos / CITAlliance
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, рассказали, в каких странах им наиболее комфортно находиться, сообщает OneTwoTrip.
Компания провела исследование среди 1 284 пользователей и выяснила, в каких государствах они чувствуют себя как дома.
Список комфортных направлений несколько различается в зависимости от возраста респондентов. Так, Италия стала безусловным лидером у туристов до 60 лет. Более старшее поколение на первое место ставит Испанию, Кипр — на вторую позицию, а Италию вместе с Грузией — на третью.
Молодые люди от 19 до 24 лет на вторую строку рейтинга поставили Германию, а третью — с равным количеством голосов — делят Грузия, Франция и Швеция.
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Две трети опрошенных рассказали, что в другой стране могут почувствовать себя как дома, если это место вызывает у них положительные эмоции в целом. Треть туристов считают, что главное — доброжелательные люди, а 29% путешественников отметили, что в любимых странах такая же красивая природа, как на родине.
Примерно каждый пятый респондент (19%) ответил, что нигде за рубежом не чувствуют себя настолько комфортно и уютно, чтобы сравнить это место с домом.
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