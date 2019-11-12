Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной

"Надеюсь, новые подходы, такие как вакцинные платформы, помогут развивать эти технологии и создадут основу для так называемой персонализированной медицины. Это действительно будущее - то есть, когда препараты изготавливаются под конкретного пациента", - сказал Медведев в Новосибирске на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.