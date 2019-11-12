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РИА Новости

Медведев считает, что будущее за персонализированной медициной

11:37 12.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев полагает, что будущее за персонализированной медициной, когда лекарства производятся под нужны конкретного человека.
"Надеюсь, новые подходы, такие как вакцинные платформы, помогут развивать эти технологии и создадут основу для так называемой персонализированной медицины. Это действительно будущее - то есть, когда препараты изготавливаются под конкретного пациента", - сказал Медведев в Новосибирске на совещании, посвященном роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России.
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Дмитрий МедведевНовосибирскРоссияОбщество
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