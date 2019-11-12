В ДНР заявили об установке силовиками мин в районе разведения

ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Силовики устанавливают мины на участке разведения войск у поселка Петровское, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Силовики устанавливают мины на участке разведения войск у поселка Петровское, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Нашей разведкой отмечается установка 438 противотанковых мин ТМ-62, 70 из которых недавно были установлены непосредственно в пределах участка разведения, а также 38 мин поперек дороги между Богдановкой и Викторовкой", — уточнил он.

ОБСЕ . Также зафиксировано активное применение станций помех авиационной УКВ-радиосвязи Р-934Б и станции помех каналам управления и навигации "Буковель-АД" из состава 20-го батальона, который дислоцируется в районе Богдановки. Представитель ДНР подчеркнул, что это мешает беспилотникам миссии

"Силами ПВО Народной милиции был сбит БЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) типа "Фантом" в трех километрах южнее населенного пункта Петровское, летевший в направлении участка разведения", — добавил он.

Отвод сил в городах Золотое и Петровское

В 2016 году Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской — в июне 2019-го. Однако ополченцы неоднократно заявляли, что ВСУ продвинулись вглубь участков в районе Петровского и Золотого, и настаивали на восстановлении паритета.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил. Его начало назначили на девятое число, однако сделать это не удалось: Донецк и Луганск три дня подтверждали готовность начать отвод, но ответа с киевской стороны не последовало.

Отвод сил от линии соприкосновения в районе города Золотое (ЛНР) в итоге начался 29 октября и завершился 1 ноября.