Глава "Банка "МБА-МОСКВА": мы нацелены на долгосрочное сотрудничество

"Банк "МБА-МОСКВА", материнским банком и единоличным учредителем которого является Международный Банк Азербайджана, был открыт в Москве в 2002 году. Объем собственных средств кредитной организации с начала 2019 года увеличился на 7% - до 5,1 миллиарда рублей. О том, как банк планирует развивать свой бизнес в России, какие цели и задачи ставит перед собой, рассказал в интервью РИА Новости председатель правления "Банк "МБА-МОСКВА" Заур Гараисаев.

- Можно ли назвать текущий год годом перерождения "Банка "МБА-МОСКВА"?

- Действительно, в конце прошлого года наш единственный учредитель – Международный Банк Азербайджана – принял решение, что "Банк "МБА-МОСКВА" продолжит свою работу в России. Это очень важное событие для нас. Поэтому в настоящее время мы проходим знаковый период реновации. При участии крупнейшей международной консалтинговой компании мы разработали и утвердили новую стратегию, определили ключевые цели, задачи и основные направления бизнеса. Также мы в целом пересмотрели концептуальный подход к развитию бренда банка.

- На какие клиентские сегменты вы нацелены?

- Мы ориентированы на сотрудничество, прежде всего, с корпоративным сектором. В частности, с компаниями, которые ведут внешнеэкономическую деятельность с Азербайджаном. Также мы развиваем услуги по денежным переводам для розничных клиентов.

Поскольку "Банк "МБА-МОСКВА" был создан при поддержке правительства Азербайджана, наши главные задачи вполне логичны и понятны. Это развитие торговых взаимоотношений между нашими странами, обслуживание граждан Азербайджана, которые проживают в России. Также планируем активно участвовать в реализации межправительственных соглашений.

Наш банк готов работать и с компаниями, не связанными с внешнеэкономической деятельностью с Азербайджаном. Главный критерий – прозрачный и открытый бизнес с понятной структурой. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому важно, чтобы клиенты были уверены в нас, а мы – в них.

- Каков на сегодня товарооборот между Россией и Азербайджаном?

- В январе-июле 2019 года товарооборот России с Азербайджаном составил почти 1,7 миллиарда долларов, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские компании экспортируют в основном нефтепродукты, черный металл, древесину, злаки. Из Азербайджана поставляют нефтепродукты, овощи, фрукты, орехи.

Мы видим большой потенциал в торговых отношениях между нашими странами и со своей стороны готовы всячески способствовать их развитию.

- За счет чего планируете конкурировать на российском банковском рынке?

- Наш банк нацелен на работу с конкретным сегментом – с компаниями, ведущими внешнюю торговлю между Россией и Азербайджаном. Мы стремимся занять именно эту нишу. Наш банк отлично знаком со спецификой такой деятельности и в этом наше большое преимущество. Кроме того, наш материнский банк является крупнейшим банком в Азербайджане, который обладает колоссальным опытом. Совместно с ним мы можем предложить нашим клиентам наиболее развитые продукты и услуги на комфортных ценовых условиях.

- На развитие каких банковских продуктов делается сейчас ставка?

- Мы активно развиваем несколько направлений. Одним из приоритетных продуктов – создание единой площадки для участников торговых отношений между Россией и Азербайджаном. Также мы уделяем большое внимание экспертной деятельности: консультируем клиентов по вопросам ВЭД, помогаем наладить деловые связи и напрямую выйти на производителей, импортеров, экспортеров, предоставляем площадку для переговоров.

К слову, к нам постоянно обращаются не только наши клиенты, но и клиенты других российских банков с вопросами, связанными с развитием бизнеса в Азербайджане. Мы изучаем специфику их работы, выявляем потребности, знакомим с надежными партнерами в Республике. Также компании часто интересуются техническими вопросами. У нас очень опытная, профессиональная команда, которая всегда помогает разобраться в требованиях регуляторов обоих государств.

Мы не просто кредитная организация – наши задачи намного глубже и сложнее. Поэтому эффективность банка измеряется не только цифрами, но и его вкладом в развитие деловых отношений и товарооборота между двумя странами.

- Видите ли вы различия между ведением бизнеса в России и в Азербайджане?

- На самом деле как таковой разницы между ведением бизнеса в России и Азербайджане нет. Структура бизнеса устроена примерно одинаково. Но есть особенность: на мой взгляд, в России компаниям более комфортно в технологическом плане – более автоматизированы бизнес-процессы, ярко выражена тенденция к цифровой трансформации.

- Как разрешилась история с иском Сбербанка к вашему головному банку?

- Ситуация со Сбербанком в этом году благополучно разрешилась: все финансовые вопросы урегулированы.

- "Банк "МБА-МОСКВА" - дочерняя структура Международного Банка Азербайджана, основным акционером которого является Минфин Республики. Насколько это помогает, а может, наоборот, мешает, работе на российском рынке?