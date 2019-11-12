На YouTube опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Студия Warner Bros. Russia. опубликовала на YouTube первый трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду", основанного на мультипликационном сериале о четырех подростках, расследующих сверхъестественные преступления.

Теперь все наконец-то узнают, как Шэгги подружился с немецким догом Скуби, а также с детективами Велмой, Дафной и Фредом.

Режиссер картины — Тони Червоне, который снял несколько анимационных сериалов: "Том и Джерри: Сказки" (2006 — 2008), "Луни Тюнз шоу" (2011 — 2014), "Скуби-Ду! Корпорация "Загадка" (2010 — 2013) и другие.

Главных героев озвучат: Марк Уолберг, Зак Эфрон, Аманда Сейфрид и другие.