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РИА Новости

На YouTube опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду"

12:52 12.11.2019
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Студия Warner Bros. Russia. опубликовала на YouTube первый трейлер анимационного фильма "Скуби-Ду", основанного на мультипликационном сериале о четырех подростках, расследующих сверхъестественные преступления.
Теперь все наконец-то узнают, как Шэгги подружился с немецким догом Скуби, а также с детективами Велмой, Дафной и Фредом.
Режиссер картины — Тони Червоне, который снял несколько анимационных сериалов: "Том и Джерри: Сказки" (2006 — 2008), "Луни Тюнз шоу" (2011 — 2014), "Скуби-Ду! Корпорация "Загадка" (2010 — 2013) и другие.
Главных героев озвучат: Марк Уолберг, Зак Эфрон, Аманда Сейфрид и другие.
Выход фильма запланирован на 14 мая 2020 года.
Кадр из мультфильма Душа
8 ноября, 06:12Культура
Опубликован тизер трейлера мультфильма "Душа"
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КультураКино и сериалыНовости культурыМарк УолбергАманда СейфридYouTube
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