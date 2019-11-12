Медведев призвал геномные центры практиковать нестандартные подходы

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что геномные центры РФ должны практиковать нестандартные подходы для достижения прорывных результатов.
"Что мы ждем от геномных центров мирового уровня и в чем их отличие? Первое - это, конечно, нестандартные подходы, концентрация финансов, инфраструктуры, кадров на достижении действительно прорывных результатов, причем результатов и фундаментальных, то есть в области, что называется чистой науки, и в прикладных", - сказал Медведев на совещании в Новосибирске.
Федеральным проектом "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука" в целях осуществления прорывных исследований преимущественно фундаментального и поискового характера предусмотрено создание не менее 16 научных центров мирового уровня, в том числе трех центров геномных исследований мирового уровня. В настоящее время утвержден перечень из 15 организаций, на базе которых создаются три центра геномных исследований.