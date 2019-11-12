Медведев призвал геномные центры практиковать нестандартные подходы

"Что мы ждем от геномных центров мирового уровня и в чем их отличие? Первое - это, конечно, нестандартные подходы, концентрация финансов, инфраструктуры, кадров на достижении действительно прорывных результатов, причем результатов и фундаментальных, то есть в области, что называется чистой науки, и в прикладных", - сказал Медведев на совещании в Новосибирске.