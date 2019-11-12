СМИ: отправленный за Моралесом борт после остановки вылетел в Мексику

Данные о том, находится ли на борту самолета сам Моралес, не уточняются.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился Моралес, совершил посадку в Парагвае. Как сообщает издание ABC Color, по некоторым данным, решение совершить посадку в Парагвае было принято в связи с тем, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.