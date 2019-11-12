СМИ: отправленный за Моралесом борт после остановки вылетел в Мексику

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самолет военно-воздушных сил Мексики, который власти страны направили за подавшим в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесом, после остановки в Парагвае вылетел в сторону Мексики, сообщает телеканал Telesur.
Данные о том, находится ли на борту самолета сам Моралес, не уточняются.
Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находился Моралес, совершил посадку в Парагвае. Как сообщает издание ABC Color, по некоторым данным, решение совершить посадку в Парагвае было принято в связи с тем, что диспетчеры Перу, Чили и Бразилии не дали разрешение на пролет в их воздушном пространстве.
Ранее предполагалось, что самолет с Моралесом дозаправится в Перу, что было уже санкционировано властями этой страны. Однако позже боливийские СМИ написали, что вылет задержался из-за нового согласования маршрута лайнера.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.