Медведев в Новосибирске осмотрел музей научного центра вирусологии "Вектор"

Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник перед совещанием в Новосибирске о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России осмотрел музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"

В рамках короткой экскурсии главе кабмина рассказали об этапах развития научного центра, а также продемонстрировали экспонаты - уникальный костюм, предназначенный для работы с особо опасными вирусными инфекциями, а также изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований. Премьер обратил внимание, что работают с боксом научные сотрудники всегда в паре.

Как рассказали сотрудники музея перед экскурсией, этот бокс они шутливо называют "крокодил".

"Сделали интересный музей", - отметил премьер-министр во время экскурсии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "Вектор" - единственный в России и один из двух институтов в мире, кто содержит и работает с коллекцией оспы.

В конце короткой экскурсии Медведеву подарили книгу - научное обоснование системы подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эту книгу уже переводят на английский язык и ее ждут в ФИФА, сказала Попова.