Медведев в Новосибирске осмотрел музей научного центра вирусологии "Вектор"

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник перед совещанием в Новосибирске о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России осмотрел музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
В рамках короткой экскурсии главе кабмина рассказали об этапах развития научного центра, а также продемонстрировали экспонаты - уникальный костюм, предназначенный для работы с особо опасными вирусными инфекциями, а также изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований. Премьер обратил внимание, что работают с боксом научные сотрудники всегда в паре.
Как рассказали сотрудники музея перед экскурсией, этот бокс они шутливо называют "крокодил".
"Сделали интересный музей", - отметил премьер-министр во время экскурсии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "Вектор" - единственный в России и один из двух институтов в мире, кто содержит и работает с коллекцией оспы.
В конце короткой экскурсии Медведеву подарили книгу - научное обоснование системы подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эту книгу уже переводят на английский язык и ее ждут в ФИФА, сказала Попова.
"В России мы контролируем все (санитарно-эпидемиологичеcкую обстановку - ред.). А есть места, где с этим потруднее. Катар сейчас будет проводить (ЧМ по футболу 2022 года). А когда был чемпионат мира в Бразилии (в 2014 году - ред.), как раз история с (вирусом) Зика разыгралась",- отметил Медведев.