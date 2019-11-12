Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T11:36Z
https://ria.ru/20191112/1560837105.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156083/73/1560837334_0:0:3116:1753_1036x0_80_0_0_72f50749856895538d7bf566312702dc.jpg
РИА Новости

Медведев в Новосибирске осмотрел музей научного центра вирусологии "Вектор"

11:24 12.11.2019 (обновлено: 11:36 12.11.2019)
1427
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
 Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник перед совещанием в Новосибирске о роли центров геномных исследований мирового уровня в развитии генетических технологий в России осмотрел музей Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
В рамках короткой экскурсии главе кабмина рассказали об этапах развития научного центра, а также продемонстрировали экспонаты - уникальный костюм, предназначенный для работы с особо опасными вирусными инфекциями, а также изолирующий бокс биозащиты третьего класса для проведения исследований. Премьер обратил внимание, что работают с боксом научные сотрудники всегда в паре.
Как рассказали сотрудники музея перед экскурсией, этот бокс они шутливо называют "крокодил".
"Сделали интересный музей", - отметил премьер-министр во время экскурсии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "Вектор" - единственный в России и один из двух институтов в мире, кто содержит и работает с коллекцией оспы.
В конце короткой экскурсии Медведеву подарили книгу - научное обоснование системы подготовки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эту книгу уже переводят на английский язык и ее ждут в ФИФА, сказала Попова.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске. 12 ноября 2019
10:49
Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, заявил Медведев
"В России мы контролируем все (санитарно-эпидемиологичеcкую обстановку - ред.). А есть места, где с этим потруднее. Катар сейчас будет проводить (ЧМ по футболу 2022 года). А когда был чемпионат мира в Бразилии (в 2014 году - ред.), как раз история с (вирусом) Зика разыгралась",- отметил Медведев.
340043
Обсудить 1
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Дмитрий МедведевНовосибирскОбщество
Рекомендуем
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ заплакал в суде
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Дмитрий Рогозин
Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Угольная электростанция
Глобальное потепление остановить уже не удастся. Но Россия может выиграть
Павильон Почты России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
"Почта России" сократит сроки доставки посылок
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
В квартире погибшей москвички нашли предсмертную записку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
Лента новостейМолния