В Кишиневе сотни человек пришли к зданию парламента

КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались во вторник утром у стен парламента Несколько сотен человек собрались во вторник утром у стен парламента Молдавии , где будет рассматриваться вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду.

Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, депутаты обсудят возможную отставку кабмина 12 ноября, в тот же день они будут голосовать. Для отставки кабмина нужен 51 голос из 101 возможного.

Сотни человек пришли к парламенту, чтобы поддержать Санду. Люди кричат: "Мы вместе с Майей Санду", "Мы поддерживаем правительство", "Додон — предатель". Накануне сама Санду в социальных сетях и эфире местного телеканала Moldova 1 призвала своих сторонников выйти на улицу, чтобы поддержать ее.

Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. Премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.

Президент Молдавии Игорь Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.