В Кишиневе сотни человек пришли к зданию парламента

КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Несколько сотен человек собрались во вторник утром у стен парламента Молдавии, где будет рассматриваться вопрос о вынесении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Партия социалистов Молдавии ранее инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о вотуме недоверия правительству Санду, депутаты обсудят возможную отставку кабмина 12 ноября, в тот же день они будут голосовать. Для отставки кабмина нужен 51 голос из 101 возможного.
Сотни человек пришли к парламенту, чтобы поддержать Санду. Люди кричат: "Мы вместе с Майей Санду", "Мы поддерживаем правительство", "Додон — предатель". Накануне сама Санду в социальных сетях и эфире местного телеканала Moldova 1 призвала своих сторонников выйти на улицу, чтобы поддержать ее.
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Ранее парламент Молдавии принял постановление, согласно которому кандидатов должна была выбирать спецкомиссия при Минюсте, однако министр юстиции Олеся Стамате аннулировала итоги конкурса, поскольку у нее возникли сомнения в объективности членов отборочной комиссии и неподкупности кандидатов. Премьер Санду взяла на себя обязательство перед парламентом лично выбрать кандидатов на пост генпрокурора. Партия социалистов обвинила премьера в нарушении соглашения о сотрудничестве и попытке спровоцировать отставку правительства.
Президент Молдавии Игорь Додон не раз заявлял, что готов поддержать перестановки в правительстве, если они будут необходимы для повышения эффективности работы кабмина. Он отмечал, что недоволен работой некоторых министров.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
Acțiune de protest în fața Parlamentului, în susținerea Guvernului condus de Maia Sandu. Soarta acestuia urmează să fie decisă în ședința de astăzi a Legislativului.https://t.co/hlIjGOhCCq— Sputnik Moldova (@sputnikmoldova) November 12, 2019