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РИА Новости

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

11:22 12.11.2019 (обновлено: 14:00 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН (Казахстан), 12 ноя — РИА Новости. Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", — сказал он.

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Вторая очередь Восточного строится совершенно на иных принципах, подчеркнул глава "Роскосмоса".
"Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет", — заверил он.
Он напомнил, что хищениями на Восточном занимались подрядчики Спецстроя. В результате расследования это ведомство ликвидировали, а космической корпорации предъявили претензии как заказчику строительства. Поэтому новая администрация "Роскосмоса" полностью расформировала блок капитального строительства, а также изменила состав генеральной дирекции Восточного.
Накануне тему коррупции на космодроме поднял Владимир Путин. По его словам, порядка на Восточном до сих пор нет: воруют сотни миллионов, несмотря на десятки уголовных дел. Как пояснил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти претензии не относятся к нынешним кураторам космодрома.
По оценкам, на которые ссылались в Кремле, при строительстве первой очереди космодрома украли 11 миллиардов рублей, из них удалось вернуть три с половиной миллиарда.
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Вчера, 15:15
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Обыски в "Роскосмосе"Восточный (космодром)РоскосмосДмитрий РогозинПроисшествия
Популярные комментарии
А сам-то куда глядел и чего молчал столько времени, если знал?!
12 ноября, 11:38
Eugene Ivanenko
2381632312
Не все...
12 ноября, 11:52
R2 D2
168141101
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