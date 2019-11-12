Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 12 ноя — РИА Новости. Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный , отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

"Мы в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", — сказал он.

Вторая очередь Восточного строится совершенно на иных принципах, подчеркнул глава "Роскосмоса".

"Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет", — заверил он.

Он напомнил, что хищениями на Восточном занимались подрядчики Спецстроя. В результате расследования это ведомство ликвидировали, а космической корпорации предъявили претензии как заказчику строительства. Поэтому новая администрация "Роскосмоса" полностью расформировала блок капитального строительства, а также изменила состав генеральной дирекции Восточного.

Накануне тему коррупции на космодроме поднял Владимир Путин. По его словам, порядка на Восточном до сих пор нет: воруют сотни миллионов, несмотря на десятки уголовных дел. Как пояснил позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти претензии не относятся к нынешним кураторам космодрома.