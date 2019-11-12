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РИА Новости

ВЦИОМ узнал, чего боятся россияне

11:17 12.11.2019 (обновлено: 11:18 12.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Граждан России больше всего беспокоят социальная несправедливость и снижение доходов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
О росте тревоги из-за социальной несправедливости заявили 68% респондентов, боятся снижения дохода 63% опрошенных. 58% россиян пугает отказ в бесплатной медпомощи и рост цен на продукты.
Значительную часть респондентов (39%) пугают "беспорядки внутри страны, вызванные акциями протеста против власти", рост преступности (36%) и потеря работы (35%).
Меньше всего россияне боятся обострения международных конфликтов (20%).
Опрос проводился 31 октября, в нем приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
29 октября, 13:24
В Кремле обращают внимание на исследования о страхах россиян, заявил Песков
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ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
Заметьте, и ни слова про Украину. Хотя по ТВ нам только про неё и рассказывают.
12 ноября, 12:37
Будущее Страны
1610003
Как же были сформулированы вопросы, что такие результаты получили? Обычно же люди боятся чего-нибу3дь конкретного - болезни, безработицы, потопа или пожара. А тут такие витиеватые конструкции... И беспокоит - не синоним боится. Раздражает, злит, мешает, бесит - но причем тут страх? Похоже, тут фишка в 34% - это типа обоснование и дальше за уточками гоняться...
12 ноября, 11:57
Любовь Тамаркина
1800001
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