У здания Рады проходит акция против запуска рынка земли

Возле здания Рады припаркованы тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Активисты держат флаги Украины и "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела).

Ранее планировалось, что депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли одними из первых на пленарном заседании во вторник. Позже законопроект сняли с повестки работы Рады.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу - ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.