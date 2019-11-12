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РИА Новости

У здания Рады проходит акция против запуска рынка земли

11:06 12.11.2019 (обновлено: 11:07 12.11.2019)
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© Фото : страница Всеукраинской Аграрнаой Рады в FacebookАкция против запуска рынка земли проходит возле здания Верховной рады в Киеве
Акция против запуска рынка земли проходит возле здания Верховной рады в Киеве
© Фото : страница Всеукраинской Аграрнаой Рады в Facebook
Акция против запуска рынка земли проходит возле здания Верховной рады в Киеве
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Акция против запуска рынка земли проходит возле здания Верховной рады в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Прямой".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заверил, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании, а вопрос о возможности продажи земли иностранным компаниям будет вынесен на всеукраинский референдум. В понедельник противники запуска рынка земли вышли на акции на главных автомагистралях в 13 областях Украины.
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Возле здания Рады припаркованы тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Активисты держат флаги Украины и "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела).
Ранее планировалось, что депутаты рассмотрят законопроекты о рынке земли одними из первых на пленарном заседании во вторник. Позже законопроект сняли с повестки работы Рады.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по этому вопросу - ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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