Между небом и землей: победители конкурса Nature Photographer of The Year

Венгерский фотограф Чаба Дарочи (Csaba Daróczi) совершил победный "Прыжок" в категории "Черно-белая съемка".
Венгерский фотограф Чаба Дарочи (Csaba Daróczi) совершил победный "Прыжок" в категории "Черно-белая съемка".
В номинации "Растения и грибы" лучшим стал кадр Дэвида Фрутоса Эгеа "Поверженный идол III".
В номинации "Растения и грибы" лучшим стал кадр Дэвида Фрутоса Эгеа "Поверженный идол III".
В категории "Человек и природа" победу присудили Люку Мэсси (Luke Massey) за "Одинокое" фото.
В категории "Человек и природа" победу присудили Люку Мэсси (Luke Massey) за "Одинокое" фото.
"Между небом и землей". В номинации "Подводный мир" победу праздновал россиянин Алексей Зозуля.
"Между небом и землей". В номинации "Подводный мир" победу праздновал россиянин Алексей Зозуля.
В категории "Млекопитающие" лучшим признали кадр "Под снегом" Стефано Квирини (Stefano Quirini).
В категории "Млекопитающие" лучшим признали кадр "Под снегом" Стефано Квирини (Stefano Quirini).
"Штормовой день" Алеша Кривеча (Ales Krivec) — лучшее пейзажное фото конкурса.
"Штормовой день" Алеша Кривеча (Ales Krivec) — лучшее пейзажное фото конкурса.
"Приветствие солнцу" Петера Чеха (Peter Cech) победило в номинации "Птицы".
"Приветствие солнцу" Петера Чеха (Peter Cech) победило в номинации "Птицы".
"Счастье растет на деревьях", утверждает фотограф Симоне Баумайстер (Simone Baumeister). Победа в категории "Искусство природы".
"Счастье растет на деревьях", утверждает фотограф Симоне Баумайстер (Simone Baumeister). Победа в категории "Искусство природы".
Лучшим юным фотографом конкурса стал Джакомо Редаелли (Giacomo Redaelli). В объективе победителя — "Симфония № 5".
Лучшим юным фотографом конкурса стал Джакомо Редаелли (Giacomo Redaelli). В объективе победителя — "Симфония № 5".
Главный приз в номинации "Портфолио" достался Георгу Попе (Gheorghe Popa).
Главный приз в номинации "Портфолио" достался Георгу Попе (Gheorghe Popa).