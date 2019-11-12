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РИА Новости

Между небом и землей: победители конкурса Nature Photographer of The Year

13:40 12.11.2019 (обновлено: 18:30 12.11.2019)
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Жюри конкурса Nature Photographer of The Year 2019 рассмотрело 14 тысяч работ участников из 73 стран и определило победителей. Лучшие из лучших — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Csaba Daróczi/ NPOTY 2019

Венгерский фотограф Чаба Дарочи (Csaba Daróczi) совершил победный "Прыжок" в категории "Черно-белая съемка".

Csaba Daróczi. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
1 из 10

Венгерский фотограф Чаба Дарочи (Csaba Daróczi) совершил победный "Прыжок" в категории "Черно-белая съемка".

© Фото : Csaba Daróczi/ NPOTY 2019
© Фото : David Frutos Egea/ NPOTY 2019

В номинации "Растения и грибы" лучшим стал кадр Дэвида Фрутоса Эгеа "Поверженный идол III".

David Frutos Egea. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
2 из 10

В номинации "Растения и грибы" лучшим стал кадр Дэвида Фрутоса Эгеа "Поверженный идол III".

© Фото : David Frutos Egea/ NPOTY 2019
© Luke Massey/ NPOTY 2019

В категории "Человек и природа" победу присудили Люку Мэсси (Luke Massey) за "Одинокое" фото.

Luke Massey. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
3 из 10

В категории "Человек и природа" победу присудили Люку Мэсси (Luke Massey) за "Одинокое" фото.

© Luke Massey/ NPOTY 2019
© Фото : Alexey Zozulya/ NPOTY 2019

"Между небом и землей". В номинации "Подводный мир" победу праздновал россиянин Алексей Зозуля.

Alexey Zozulya. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
4 из 10

"Между небом и землей". В номинации "Подводный мир" победу праздновал россиянин Алексей Зозуля.

© Фото : Alexey Zozulya/ NPOTY 2019
© Фото : Stefano Quirini/ NPOTY 2019

В категории "Млекопитающие" лучшим признали кадр "Под снегом" Стефано Квирини (Stefano Quirini).

Stefano Quirini. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
5 из 10

В категории "Млекопитающие" лучшим признали кадр "Под снегом" Стефано Квирини (Stefano Quirini).

© Фото : Stefano Quirini/ NPOTY 2019
© Фото : Ales Krivec/ NPOTY 2019

"Штормовой день" Алеша Кривеча (Ales Krivec) — лучшее пейзажное фото конкурса.

Ales Krivec. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
6 из 10

"Штормовой день" Алеша Кривеча (Ales Krivec) — лучшее пейзажное фото конкурса.

© Фото : Ales Krivec/ NPOTY 2019
© Фото : Peter Cech/ NPOTY 2019

"Приветствие солнцу" Петера Чеха (Peter Cech) победило в номинации "Птицы".

Peter Cech. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
7 из 10

"Приветствие солнцу" Петера Чеха (Peter Cech) победило в номинации "Птицы".

© Фото : Peter Cech/ NPOTY 2019
© Фото : Simone Baumeister/ NPOTY 2019

"Счастье растет на деревьях", утверждает фотограф Симоне Баумайстер (Simone Baumeister). Победа в категории "Искусство природы".

Simone Baumeister. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
8 из 10

"Счастье растет на деревьях", утверждает фотограф Симоне Баумайстер (Simone Baumeister). Победа в категории "Искусство природы".

© Фото : Simone Baumeister/ NPOTY 2019
© Фото : NPOTY 2019

Лучшим юным фотографом конкурса стал Джакомо Редаелли (Giacomo Redaelli). В объективе победителя — "Симфония № 5".

Giacomo Redaelli. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
9 из 10

Лучшим юным фотографом конкурса стал Джакомо Редаелли (Giacomo Redaelli). В объективе победителя — "Симфония № 5".

© Фото : NPOTY 2019
© Фото : Gheorghe Popa/ NPOTY 2019

Главный приз в номинации "Портфолио" достался Георгу Попе (Gheorghe Popa).

Gheorghe Popa. Работа победителя конкурса Nature Photographer of The Year 2019
10 из 10

Главный приз в номинации "Портфолио" достался Георгу Попе (Gheorghe Popa).

© Фото : Gheorghe Popa/ NPOTY 2019
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