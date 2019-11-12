«Не хочу жить». Что такое послеродовая депрессия и почему её не замечают

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему никто не предупреждал, что материнство может начаться с агрессии и бессилия, и что такое послеродовая депрессия (ПРД).
Для психики некоторых женщин рождение ребёнка становится тяжелейшим испытанием. ПРД — серьёзное заболевание, которое может случится у любой мамы, даже в благополучной семье, и требует помощи специалистов.
О важном Настя и Лина спрашивают клинического психолога, доулу, основателя группы поддержки для мам с послеродовой депрессией "Бережно к Себе" Дарью Уткину. Также 12 ноября можно подключиться к эфиру и задать Дарье свои вопросы.
А в книге "Мама на нуле" собраны реальные истории женщин, которые пережили тяжелые эпизоды и как они потом со всем справлись. На книгу можно подписаться, чтобы раз в неделю получать полезные и поддерживающие отрывки.
01:10 почему все молчат, что материнство может начаться с депрессии
02:35 как разговаривать с людьми, которые не верят в существование ПРД
03:45 о признаках послеродовой депрессии и бэби-блюза
05:10 в чём разница между послеродовой депрессией и бэби-блюзом (бэби-блюз встречается у 80-90 процентов женщин)
06:45 чем ПРД отличается от обычной депрессии (внешне мама может выглядеть обычно или даже благополучно)
07:40 какие причины повышают риск возникновения расстройства
08:40 на что обратить внимание родственникам и самой женщине: перемены в поведении, настроении, "идеи-фикс"
10:00 почему женщины никому не рассказывают о проблеме
14:25 как устроена послеродовая депрессия и почему она не имеет ничего общего с ленью (как многие думают) и какие причины её вызывают
15:55 если риск возникновения ПРД высок, можно ли смягчить её последствия и о чём надо предупредить близких
22:40 обязательна ли медикаментозная помощь при этом расстройстве
24:20 чего бояться женщины при обращении к психиатру и проходит ли ПРД сама
26:15 что делать, если всё-таки диагностировали ПРД
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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