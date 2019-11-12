Женщина, выпавшая из окна с сыном и грудной дочерью на северо-востоке Москвы. Что ей двигало? Помешательство? Бегство от несчастной жизни? Или послеродовая депрессия? По данным ВОЗ, этим расстройством страдает каждая шестая мама. О нём не принято говорить и часто считают причудой и избалованностью. Почему проблему нельзя игнорировать и как помочь?

«Не хочу жить». Что такое послеродовая депрессия и почему её не замечают

Вместе с проектом поддержки родителей " Family Tree " разбираемся, почему никто не предупреждал, что материнство может начаться с агрессии и бессилия, и что такое послеродовая депрессия (ПРД).

Для психики некоторых женщин рождение ребёнка становится тяжелейшим испытанием. ПРД — серьёзное заболевание, которое может случится у любой мамы, даже в благополучной семье, и требует помощи специалистов.

О важном Настя и Лина спрашивают клинического психолога, доулу, основателя группы поддержки для мам с послеродовой депрессией " Бережно к Себе " Дарью Уткину. Также 12 ноября можно подключиться к эфиру и задать Дарье свои вопросы.

А в книге " Мама на нуле " собраны реальные истории женщин, которые пережили тяжелые эпизоды и как они потом со всем справлись. На книгу можно подписаться, чтобы раз в неделю получать полезные и поддерживающие отрывки.

01:10 почему все молчат, что материнство может начаться с депрессии

02:35 как разговаривать с людьми, которые не верят в существование ПРД

03:45 о признаках послеродовой депрессии и бэби-блюза

05:10 в чём разница между послеродовой депрессией и бэби-блюзом (бэби-блюз встречается у 80-90 процентов женщин)

06:45 чем ПРД отличается от обычной депрессии (внешне мама может выглядеть обычно или даже благополучно)

07:40 какие причины повышают риск возникновения расстройства

08:40 на что обратить внимание родственникам и самой женщине: перемены в поведении, настроении, "идеи-фикс"

10:00 почему женщины никому не рассказывают о проблеме

14:25 как устроена послеродовая депрессия и почему она не имеет ничего общего с ленью (как многие думают) и какие причины её вызывают

15:55 если риск возникновения ПРД высок, можно ли смягчить её последствия и о чём надо предупредить близких

22:40 обязательна ли медикаментозная помощь при этом расстройстве

24:20 чего бояться женщины при обращении к психиатру и проходит ли ПРД сама

26:15 что делать, если всё-таки диагностировали ПРД

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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