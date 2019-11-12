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РИА Новости

Эксперты оценили предложение снизить пенсионный возраст для жителей ДФО

10:59 12.11.2019 (обновлено: 11:10 12.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк Владивосток
 Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Инициатива депутата ГД Николая Харитонова о возвращении жителям Дальнего Востока прежнего возраста выхода на пенсию вряд ли будет одобрена, так как другие северные регионы могут также попросить аналогичных условий, а общий эффект от пенсионной реформы в стране может быть снижен, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Харитонов сообщил "Известиям", что он обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.
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Изменения могут снизить эффект всей реформы

"Сама по себе мера интересная, было бы неплохо её рассмотреть. Но без комплексного подхода особого эффекта не будет. Как обыватель я – за", - рассказал РИА Новости политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.
Однако, отметил он, если в одном регионе сохранить прежние условия, то целей реформы можно не достичь и нивелировать ее значение.
"Ведь когда мы изменяем условия, то этот эффект подрываем, и не факт, что мы его подрываем пропорционально (внесенным) изменениям", - заметил эксперт.
Что же касается уменьшения оттока населения, то, считает он, нужны комплексные меры, которые улучшат условия жизни людей.
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Нужны другие инструменты

Инициатива депутата Харитонова вряд ли будет принята сейчас, после столь долгих обсуждений пенсионной реформы, полагает директор Института международного бизнеса и экономики Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) профессор Александр Латкин.
"Все надо делать в свое время, в том числе нашему депутатскому корпусу. Сейчас это ни к чему не приведет, поскольку приняли решение год назад - все обсуждали, в том числе в Госдуме, все голосовали. Почему сразу не сохранили (пенсионный возраст для ДФО)?", - сказал он РИА Новости.
"К тому же, люди, например, в Мурманске и Архангельске скажут, что у них тоже суровые условия, надо и им вернуть пенсионный возраст", - добавил Латкин.
Он выразил сомнения в том, что отток населения вырос именно в связи с повышением пенсионного возраста.
"Не верю, что резко вырос отток после повышения пенсионного возраста... Я считаю, что теперь надо искать другие меры, инструменты, с помощью которых можно замедлить и прекратить отток населения", - отметил профессор.
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Компенсация важнее пенсионного возраста

С ним в целом солидарен и директор Дальневосточного центра экономики развития ДВФУ Александр Абрамов, который отметил, что изменение пенсионного возраста в РФ - это федеральное мнение и федеральная реформа.
"Если менять (в регионах) - то у каждого будет свой пенсионный возраст? Достаточно большие расчеты проводились федеральным правительством и администрацией президента, поэтому сейчас вдруг "на коленке" что-то менять - для этого должны быть серьезные разработки. А в связи с тем, что мобильность населения в России увеличивается, как все эти моменты будут учтены - не представляется возможным понять. Если, например, человек всю жизнь в Сочи проработал, а потом переехал жить на Чукотку, то какой пенсионный возраст будет у него?", - сказал РИА Новости эксперт.
Он отметил, что поэтому лучше делать акцент не на возраст, а на финансовую компенсацию.
"Не думаю, что игра со сроком выхода на пенсию важна. Здесь важным является то, что должна быть учтена финансовая компенсация за более сложные условия жизни. Для Дальнего Востока и Арктического региона в пенсионном обеспечении должны сохраняться соответствующие коэффициенты, которые на зарплаты распространяются в этих регионах", - добавил Абрамов. -0-
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