Рогозин пообещал достроить первую очередь Восточного в ближайшие годы

"Какие-то объекты толком не начаты. Все это будет достроено в течение ближайших лет", - заявил Рогозин.

По его словам, основные объекты из недостроя – технический и стартовый комплексы – "будут вводиться в эксплуатацию с первого квартала следующего года".

Ситуацию на космодроме накануне затронул Владимир Путин, констатировав, что на строительстве воровали "сотнями миллионов", а уголовные дела возбуждались десятками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее дал подробную статистику: по его словам, из 19 объектов первой очереди не сданы пять.