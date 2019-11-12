Рогозин пообещал достроить первую очередь Восточного в ближайшие годы

НУР-СУЛТАН (Казахстан), 12 ноя - РИА Новости. Строительство некоторых объектов для пусков ракет "Союз" на космодроме Восточный даже не начиналось, их построят в ближайшие годы, рассказал журналистам во вторник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Какие-то объекты толком не начаты. Все это будет достроено в течение ближайших лет", - заявил Рогозин.
По его словам, основные объекты из недостроя – технический и стартовый комплексы – "будут вводиться в эксплуатацию с первого квартала следующего года".
Ситуацию на космодроме накануне затронул Владимир Путин, констатировав, что на строительстве воровали "сотнями миллионов", а уголовные дела возбуждались десятками. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее дал подробную статистику: по его словам, из 19 объектов первой очереди не сданы пять.