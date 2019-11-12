Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, заявил Медведев

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном центрам геномных исследований, рассказал о производстве российских вакцин.
"У нас есть заделы по большинству генетических разработок — и в области эпидемиологии, и вирусологии. <...> Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов и работают по всей планете. Однако доля нашей страны на мировом рынке генетических технологий по прежнему мала, нам многое приходится импортировать. Наша задача — ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применяться в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, с другой стороны — защитят от биологических угроз", — сказал глава правительства.
Медведев также напомнил, что на работу центров геномных исследований в ближайшее время будет направлено 11 миллиардов рублей, поэтому Россия должна войти в число пяти стран — лидеров по научным разработкам и не зависеть от зарубежных технологий.
Сегодня премьер-министр посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области, где в режиме видеоконференции с производственным цехом дал старт созданию вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.
По словам сотрудников центра, предприятие готово выпустить пять тысяч доз препарата для последующих поставок в страны Африки.
В октябре Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору почти 400 миллионов рублей для оказания помощи Демократической Республике Конго в борьбе со вспышкой вируса Эбола, от которой с июля прошлого года скончались 2157 человек. Средства пойдут в том числе на вакцинацию с применением российского препарата.
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