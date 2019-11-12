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РИА Новости

Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, заявил Медведев

10:49 12.11.2019 (обновлено: 13:02 12.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. 12 ноября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске. 12 ноября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске. 12 ноября 2019
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании, посвященном центрам геномных исследований, рассказал о производстве российских вакцин.

"У нас есть заделы по большинству генетических разработок — и в области эпидемиологии, и вирусологии. <...> Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов и работают по всей планете. Однако доля нашей страны на мировом рынке генетических технологий по прежнему мала, нам многое приходится импортировать. Наша задача — ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применяться в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, с другой стороны — защитят от биологических угроз", — сказал глава правительства.

Медведев также напомнил, что на работу центров геномных исследований в ближайшее время будет направлено 11 миллиардов рублей, поэтому Россия должна войти в число пяти стран — лидеров по научным разработкам и не зависеть от зарубежных технологий.
Сегодня премьер-министр посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области, где в режиме видеоконференции с производственным цехом дал старт созданию вакцины от лихорадки Эбола для Демократической Республики Конго.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
23 октября, 13:18Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Скворцова рассказала подробности о российской вакцине от лихорадки Эбола
По словам сотрудников центра, предприятие готово выпустить пять тысяч доз препарата для последующих поставок в страны Африки.
В октябре Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору почти 400 миллионов рублей для оказания помощи Демократической Республике Конго в борьбе со вспышкой вируса Эбола, от которой с июля прошлого года скончались 2157 человек. Средства пойдут в том числе на вакцинацию с применением российского препарата.
Вакцина
16 сентября, 09:14
Россия создает усовершенствованную вакцину от Эболы
9458811139
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Дмитрий МедведевОбщество
Популярные комментарии
меня, например, да и остальной русский народ африканская Эбола никак не колышет, сделайте лучше вакцину от кариеса
12 ноября, 11:57
ddenan3
1741001
Аналогов в мире по бесполезности? )) Шучу, сам прививаюсь и всем советую. Болеть дорого, а бесплатные прививки одна из немногих радостей оставшаяся ещё со времён СССР. Хотя откуда нам знать что колят не физраствор, а вакцины главврач перепродаёт. Ведь экквективность вакцины примерно 50%, т.е. заболеть с ней вполне реально, учитывая сколько вирусов разных, а прививают только от одного и тогда сомнения только усиливаются.
12 ноября, 11:25
ИРИван Русский
5000011
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