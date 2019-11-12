Россия выпускает вакцины, не имеющие аналогов в мире, заявил Медведев

"У нас есть заделы по большинству генетических разработок — и в области эпидемиологии, и вирусологии. <...> Сейчас мы выпускаем вакцины, которые не имеют аналогов и работают по всей планете. Однако доля нашей страны на мировом рынке генетических технологий по прежнему мала, нам многое приходится импортировать. Наша задача — ускорить развитие таких технологий, в том числе тех, которые будут применяться в промышленности и сельском хозяйстве, станут базой для повышения их конкурентоспособности, с другой стороны — защитят от биологических угроз", — сказал глава правительства.

