Крымские исламисты из "Хизб ут-Тахрир"* получили от семи до 19 лет колонии

Участники террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону

Участники террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к срокам от 7 до 19 лет колонии участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Их признали виновными в организации или участии в террористической организации и подготовке к захвату власти.

Приговор оказался чуть мягче, чем просило обвинение: прокуратура настаивала на сроках от 13 до 20,5 лет.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Муслиму Алиеву 19 лет колонии строгого режима, Инверу Бекирову – 18 лет, Вадиму Сируку – 12 лет, Рефату Алимову – 8 лет, Арсену Джеппарову – 7 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет", - огласил решение председательствующий судья.

Ни один из осужденных виновным себя не признал. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Согласно материалам дела, в сентябре 2015 года Алиев и Бекиров создали в Ялте и Алуште ячейку террористической организации, которая ставит целью создание всемирного исламского халифата. В ячейку вошли Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров, которые занимались вербовкой и вели "скрытную антиконституционную деятельность". Задержали их в начале 2016 года.

Дело в первый раз было передано в суд в начале 2018-го. В конце июня один из обвиняемых – украинец Куку - объявил голодовку, был направлен в тюремную больницу, но через три недели вновь стал принимать пищу.

Позже суд вернул уголовное дело в прокуратуру Крыма для "устранения препятствий" для его рассмотрения (детали не уточнялись). В марте нынешнего года дело во второй раз поступило в суд и рассматривалось с 4 апреля.

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.