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РИА Новости

Крымские исламисты из "Хизб ут-Тахрир"* получили от семи до 19 лет колонии

10:46 12.11.2019 (обновлено: 11:25 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастники террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
Участники террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участники террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена на территории России) Рефат Алимов, Арсен Джеппаров, Вадим Сирук, Эмир Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к срокам от 7 до 19 лет колонии участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Их признали виновными в организации или участии в террористической организации и подготовке к захвату власти.
Приговор оказался чуть мягче, чем просило обвинение: прокуратура настаивала на сроках от 13 до 20,5 лет.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Муслиму Алиеву 19 лет колонии строгого режима, Инверу Бекирову – 18 лет, Вадиму Сируку – 12 лет, Рефату Алимову – 8 лет, Арсену Джеппарову – 7 лет, Эмир-Усеин Куку – 12 лет", - огласил решение председательствующий судья.
Ни один из осужденных виновным себя не признал. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Сотрудники ФСБ РФ
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Согласно материалам дела, в сентябре 2015 года Алиев и Бекиров создали в Ялте и Алуште ячейку террористической организации, которая ставит целью создание всемирного исламского халифата. В ячейку вошли Сирук, Куку, Алимов и Джеппаров, которые занимались вербовкой и вели "скрытную антиконституционную деятельность". Задержали их в начале 2016 года.
Дело в первый раз было передано в суд в начале 2018-го. В конце июня один из обвиняемых – украинец Куку - объявил голодовку, был направлен в тюремную больницу, но через три недели вновь стал принимать пищу.
Позже суд вернул уголовное дело в прокуратуру Крыма для "устранения препятствий" для его рассмотрения (детали не уточнялись). В марте нынешнего года дело во второй раз поступило в суд и рассматривалось с 4 апреля.
"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* ("Партия исламского освобождения"*) — исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Активно действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Хизб ут-Тахрир аль-ИсламиЯлтаКрымПроисшествия
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