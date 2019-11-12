Рогозин будет рад возобновлению сотрудничества с Украиной в сфере космоса

НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что будет рад, если Россия и Украина возобновят сотрудничество в космической отрасли.
"Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения людей, которые работают в этих сферах, это, безусловно, сильное ностальгическое чувство - взаимодействовать снова. Я хочу сказать, что когда мы обеспечили 25 сентября последний пуск ракеты "Союз-ФГ", я об этом и говорил сразу после старта, поблагодарив украинских специалистов, которые обеспечивали работу украинской системы управления на данной ракете", - сказал Рогозин журналистам.
Он отметил, что были слезы "на глазах таких хмурых и серьезных опытных специалистов, которые считали, что на этом прерывается это сотрудничество". "Но, если когда-то ситуация изменится в политическом плане и мы снова сможем вернуться к сотрудничеству, скажу свою личную точку зрения: я был бы этому очень рад", - добавил Рогозин.