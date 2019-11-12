Рогозин будет рад возобновлению сотрудничества с Украиной в сфере космоса

"Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения людей, которые работают в этих сферах, это, безусловно, сильное ностальгическое чувство - взаимодействовать снова. Я хочу сказать, что когда мы обеспечили 25 сентября последний пуск ракеты "Союз-ФГ", я об этом и говорил сразу после старта, поблагодарив украинских специалистов, которые обеспечивали работу украинской системы управления на данной ракете", - сказал Рогозин журналистам.