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РИА Новости

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих

10:44 12.11.2019 (обновлено: 11:42 12.11.2019)
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© REUTERS / Ammar AwadПолицейский во время акции протеста
Полицейский во время акции протеста
© REUTERS / Ammar Awad
Полицейский во время акции протеста. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули у Китайского университета, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Преподаватели и административные работники университета потребовали у полиции отойти к мосту у научного парка, но полицейские отказались и потребовали, чтобы учащиеся разошлись. В ответ студенты кидают в полицейских кирпичи, коктейли "Молотова" и прячутся за зонтиками и мусорными баками.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
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