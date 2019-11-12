Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Гонконгская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули у Китайского университета, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Преподаватели и административные работники университета потребовали у полиции отойти к мосту у научного парка, но полицейские отказались и потребовали, чтобы учащиеся разошлись. В ответ студенты кидают в полицейских кирпичи, коктейли "Молотова" и прячутся за зонтиками и мусорными баками.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
#NOW - Police had been firing for over 15 minutes now, rains of tear gas, sponge grenades and rubber bullets. Protesters tossed some petrol bombs. I was literally running for my life. pic.twitter.com/yqhg7nJ7qd— Lok. (@sumlokkei) November 12, 2019