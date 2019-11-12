Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих

Преподаватели и административные работники университета потребовали у полиции отойти к мосту у научного парка, но полицейские отказались и потребовали, чтобы учащиеся разошлись. В ответ студенты кидают в полицейских кирпичи, коктейли "Молотова" и прячутся за зонтиками и мусорными баками.

После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.