Софья Грачева назначена новым директором музея МХАТ

Генеральный директор музейно-выставочного центра РОСИЗО Софья Грачева во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля "Крымская весна" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 12 марта 2019

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главой музея Московского художественного академического театра с 12 ноября назначена бывший директор РОСИЗО Софья Грачева, сообщил РИА Новости директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"С сегодняшнего числа директором музея МХАТ назначена Софья Грачева", — сказал он.

Ранее в министерстве прошло рассмотрение концепций развития музея МХАТ от четырех претендентов на этот пост.

Грачева с декабря 2018 года занимала пост директора государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. В сентябре на этом посту ее сменила Татьяна Волосатова.