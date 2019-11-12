Софья Грачева назначена новым директором музея МХАТ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Главой музея Московского художественного академического театра с 12 ноября назначена бывший директор РОСИЗО Софья Грачева, сообщил РИА Новости директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.
"С сегодняшнего числа директором музея МХАТ назначена Софья Грачева", — сказал он.
Ранее в министерстве прошло рассмотрение концепций развития музея МХАТ от четырех претендентов на этот пост.
Грачева с декабря 2018 года занимала пост директора государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. В сентябре на этом посту ее сменила Татьяна Волосатова.
Музей МХАТ был открыт 27 октября 1923 года в честь 25-летия со дня основания театра. Постоянная экспозиция музея включает в себя документальные фонды, сценические костюмы, живопись, фотографии, личные вещи артистов, театральные реликвии, эскизы декораций. Также организуются выставки, посвященные артистам, композиторам, режиссерам МХАТ, и выставки по истории театра.