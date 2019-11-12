Прокуратура нашла нарушения в частном приюте для пожилых в Кузбассе

НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Прокуратура в ходе проверки в частном приюте для престарелых "Серафим" в Прокуратура в ходе проверки в частном приюте для престарелых "Серафим" в Кемеровской области выявила многочисленные нарушения, в том числе негуманное отношение к инвалиду, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.

В октябре в интернете появились кадры из приюта , на которых пожилой инвалид без ног лежит голым на полу. В самом пансионате СМИ объяснили, что лежащий на полу мужчина страдает старческой деменцией, и его нельзя оставлять на кровати не зафиксированным, на пол его положили для его же безопасности. Проверки организовал Следственный комитет и прокуратура. На место выезжала региональный омбудсмен Зоя Волошина.

"В нарушение требований закона в центре не обеспечено соблюдение требований к организации питания, размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, к пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, количество кроватей в комнатах превышает допустимые нормы, помещения требуют ремонта, в пансионате не хватает тумбочек, стульев и шкафов. Кроме того, в центре нарушаются требования, предъявляемые к сбору твердых бытовых отходов, нет раковины для мытья рук пациентов теплой водой, в производственных помещениях нет вентиляции. У второго повара в ходе проверки не оказалось медкнижки, а пищевые продукты не сопровождались подтверждающими их качество документами. Прокуроры нашли и другие нарушения.

"Кроме того, в нарушение статей 4, 9 федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" проживающему в центре "Серафим" мужчине, являющемуся инвалидом, при оказании социальных услуг по смене постельного белья и мытья не было обеспечено уважительное и гуманное отношение, уважение достоинства его личности", - отметили в ведомстве.

По фактам нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемического законодательства прокурор района возбудил в отношении гендиректора центра "Серафим" дела об административных правонарушениях и внес представление для их устранения.