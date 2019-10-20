Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-20T11:35Z
https://ria.ru/20191020/1559992559.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото

11:35 20.10.2019
324
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Следователи в Кузбассе начали доследственную проверку частного приюта для престарелых "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе после появления в СМИ фотографий и информации о плохих условиях содержания пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
На кадрах, размещенных в СМИ, видно, как пожилой инвалид без ног лежит голым на полу. Как сообщает канал Readovka, пациенты ютятся в маленьких помещениях, а аварийный выход в здание перекрыт кроватью. В самом приюте объясняли СМИ, что лежащий на полу инвалид страдает старческой деменцией и его нельзя оставлять на кровати не зафиксированным, так как он будет крутиться, на пол инвалида положили для его же безопасности.
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей издевательства сиделки Месимбы Аджеляловой над изобретателем Владимиром Брувером
31 июля 2018, 08:00РИА Новости
Как устроен бизнес по уходу за пожилыми людьми
"Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых "Серафим". По ее результатам будет принято процессуальное решение", – рассказали в пресс-службе ведомства.
200060
Обсудить 0
Следственный комитет РФЛенинск-КузнецкийПроисшествия
Рекомендуем
Ликвидация пожара в многоквартирном доме в Ростове
СК назвал поджог причиной пожара в жилом доме в Ярославской области
РИА
Новости
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В СК назвали приоритетную версию причины прорыва дамбы в Красноярском крае
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо
Как компьютер и интернет изменили русский язык. Эпизод 1: софт и железо
Ребенок
Детский омбудсмен рассказал о семье девочки-маугли из Орловской области
Лента
новостей
Умный крест от Ватикана
Электронные четки с "умным" крестом смогли взломать за 15 минут
Великая княгиня М. Романова и цесаревич Г. Романов посетили Евпаторию
Князь Георгий Романов прибыл в Крым
Капельницы
В Уфе семь студентов отравились в столовой колледжа
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Экс-работник артели под Красноярском рассказал об условиях жизни вахтовиков
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае задержали мастера участка артели, сообщил источник
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В СК рассказали о задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон проголосовал на выборах мэра Кишинева
Осень в Москве
Синоптики пообещали москвичам августовскую погоду в воскресенье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
11:35СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото
11:35На западе Москвы потушили крупный пожар на складе
11:32Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
11:18В Каталонии 13 человек задержали во время ночных беспорядков
11:10На Ямале четыре человека пострадали при пожаре в общежитии
Лента новостейМолния