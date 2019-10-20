СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Следователи в Кузбассе начали доследственную проверку частного приюта для престарелых "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе после появления в СМИ фотографий и информации о плохих условиях содержания пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
На кадрах, размещенных в СМИ, видно, как пожилой инвалид без ног лежит голым на полу. Как сообщает канал Readovka, пациенты ютятся в маленьких помещениях, а аварийный выход в здание перекрыт кроватью. В самом приюте объясняли СМИ, что лежащий на полу инвалид страдает старческой деменцией и его нельзя оставлять на кровати не зафиксированным, так как он будет крутиться, на пол инвалида положили для его же безопасности.
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"Следственный комитет начал доследственную проверку по выявленному СМИ материалу о частном приюте для престарелых "Серафим". По ее результатам будет принято процессуальное решение", – рассказали в пресс-службе ведомства.