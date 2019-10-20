СК в Кузбассе проверит частный приют для престарелых после скандальных фото

КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Следователи в Кузбассе начали доследственную проверку частного приюта для престарелых "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе после появления в СМИ фотографий и информации о плохих условиях содержания пациентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.