В Новосибирске Медведев дал старт производству вакцины от Эболы для ДРК

НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ (СФО) посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области, где дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократичной Республики Конго.

Медведев, выслушав вчера наказы Путина про прививки, запустил производство вакцины от лихорадки Эбола. Пока для Конго. pic.twitter.com/7Ryv9S09fT — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 ноября 2019 г.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.

Нынешняя вспышка Эболы в Конго началась в конце июля 2018 года. По данным на 18 октября, число заболевших в республике составило 3228 человек, из них скончались 2157 человек.

В октябре Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах почти 400 миллионов рублей для оказания помощи Конго в предупреждении вспышки вируса, средства пойдут в том числе и на вакцинацию с применением российской вакцины.

Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом научного центра - именно там создаются российские вакцины, которые разрабатывает "Вектор", а сейчас, согласно распоряжению правительства, будет производиться и синтетическая пептидная вакцина "ЭпиВакЭбола". Сотрудники цеха доложили премьеру, что предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тысяч доз для поставок в страны Африки.

"Начинайте. Очень важная задача", - сказал Медведев, дав символический старт производству.

Он пожелал успехов ученым в производстве вакцины.

Премьеру также рассказали о работе лаборатории обратного генома, где разрабатывают будущие вакцины. По словам сотрудников лаборатории, самому старшему из которых 30 лет, уже сегодня с использованием новейшего оборудования и современных технологий получение вакцинных штаммов гриппа занимает 6-7 дней с момента получения генетического материала, тогда как на Западе время, требующееся на аналогичные действия, составляет до 14 дней.

По словам ученых, в лаборатории сейчас разрабатывается и противооспенная вакцина 4 поколения - вскоре заканчивается первая фаза ее клинических исследований, а через год планируется выпуск лекарственной формы.

Работники научного центра также поблагодарили Медведева за меры, благодаря которым существенно выросла заработная плата научных сотрудников, что позволило привлекать в отрасль молодые кадры - так, только за текущий год в лабораторию обратного генома пришли 8 молодых специалистов.

Кроме этого, глава правительства посетил лабораторию геномного анализа. Ее сотрудники изучают поступающие со всей страны биологические образцы на предмет обнаружения новых и ранее известных, но изменившихся вирусов.

Медведеву показали, как на самом современном оборудовании, в том числе российского производства, поступающие в лабораторию образцы очищаются от лишних примесей, после чего генетическая информация переводится в электронный вид и пополняет банк данных обнаруженных вирусов.

Благодаря работе сотрудников лаборатории были созданы шесть вакцинных платформ, в том числе от таких заболеваний как лихорадки Эбола и Марбург.