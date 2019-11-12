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РИА Новости

В Новосибирске Медведев дал старт производству вакцины от Эболы для ДРК

10:36 12.11.2019 (обновлено: 10:46 12.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ (СФО) посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирской области, где дал старт запуску производства вакцины от лихорадки Эбола для Демократичной Республики Конго.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных.
Нынешняя вспышка Эболы в Конго началась в конце июля 2018 года. По данным на 18 октября, число заболевших в республике составило 3228 человек, из них скончались 2157 человек.
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В октябре Медведев распорядился выделить Роспотребнадзору в 2019-2020 годах почти 400 миллионов рублей для оказания помощи Конго в предупреждении вспышки вируса, средства пойдут в том числе и на вакцинацию с применением российской вакцины.
Запуск производства препарата проходил в режиме видеоконференции с производственным цехом научного центра - именно там создаются российские вакцины, которые разрабатывает "Вектор", а сейчас, согласно распоряжению правительства, будет производиться и синтетическая пептидная вакцина "ЭпиВакЭбола". Сотрудники цеха доложили премьеру, что предприятие готово к выпуску вакцины в размере 5 тысяч доз для поставок в страны Африки.
"Начинайте. Очень важная задача", - сказал Медведев, дав символический старт производству.
Он пожелал успехов ученым в производстве вакцины.
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Премьеру также рассказали о работе лаборатории обратного генома, где разрабатывают будущие вакцины. По словам сотрудников лаборатории, самому старшему из которых 30 лет, уже сегодня с использованием новейшего оборудования и современных технологий получение вакцинных штаммов гриппа занимает 6-7 дней с момента получения генетического материала, тогда как на Западе время, требующееся на аналогичные действия, составляет до 14 дней.
По словам ученых, в лаборатории сейчас разрабатывается и противооспенная вакцина 4 поколения - вскоре заканчивается первая фаза ее клинических исследований, а через год планируется выпуск лекарственной формы.
Работники научного центра также поблагодарили Медведева за меры, благодаря которым существенно выросла заработная плата научных сотрудников, что позволило привлекать в отрасль молодые кадры - так, только за текущий год в лабораторию обратного генома пришли 8 молодых специалистов.
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Кроме этого, глава правительства посетил лабораторию геномного анализа. Ее сотрудники изучают поступающие со всей страны биологические образцы на предмет обнаружения новых и ранее известных, но изменившихся вирусов.
Медведеву показали, как на самом современном оборудовании, в том числе российского производства, поступающие в лабораторию образцы очищаются от лишних примесей, после чего генетическая информация переводится в электронный вид и пополняет банк данных обнаруженных вирусов.
Благодаря работе сотрудников лаборатории были созданы шесть вакцинных платформ, в том числе от таких заболеваний как лихорадки Эбола и Марбург.
Кроме того, по словам сотрудников лаборатории, их платформы позволяют создать и вакцины от онкологических заболеваний - рака молочной железы и рака кожи.
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Дмитрий МедведевРоспотребнадзорНовосибирскАфрикаНовосибирская областьОбщество
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