Россия и Казахстан обсудили возможность первого пуска ракеты "Союз-5"

НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник сообщил, что обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым начало летных испытаний новой российской ракеты "Союз-5" на год раньше запланированного.
"Сегодня мы с премьер-министром Казахстана обсуждали возможность создания к концу 2022 года так называемого пускового минимума, то есть обеспечить в принципе готовность к началу летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год", - сказал он.
Если это получается, отметил Рогозин, то со следующего года начнутся строительные работы по модернизации стартового комплекса от носителя "Зенит" (сейчас - "Назарбаевский старт") под новую ракету "Союз-5".
6 сентября, 20:42РИА НаукаРогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"
"Тогда 2022-2023 год - летные испытания "Союза-5", а года через полтора, по мере готовности ракеты "Союз-6", ее летных испытаний с "Назарбаевского старта", - сказал он.