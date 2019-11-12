Россия и Казахстан обсудили возможность первого пуска ракеты "Союз-5"

"Сегодня мы с премьер-министром Казахстана обсуждали возможность создания к концу 2022 года так называемого пускового минимума, то есть обеспечить в принципе готовность к началу летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год", - сказал он.