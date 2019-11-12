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РИА Новости

Россия и Казахстан обсудили возможность первого пуска ракеты "Союз-5"

10:34 12.11.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш")
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник сообщил, что обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым начало летных испытаний новой российской ракеты "Союз-5" на год раньше запланированного.
"Сегодня мы с премьер-министром Казахстана обсуждали возможность создания к концу 2022 года так называемого пускового минимума, то есть обеспечить в принципе готовность к началу летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год", - сказал он.
Если это получается, отметил Рогозин, то со следующего года начнутся строительные работы по модернизации стартового комплекса от носителя "Зенит" (сейчас - "Назарбаевский старт") под новую ракету "Союз-5".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
6 сентября, 20:42РИА Наука
Рогозин рассказал о новых ракетах "Союз-5" и "Союз-6"
"Тогда 2022-2023 год - летные испытания "Союза-5", а года через полтора, по мере готовности ракеты "Союз-6", ее летных испытаний с "Назарбаевского старта", - сказал он.
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Аскар МаминСоюз-5Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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