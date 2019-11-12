Социальное служение обсудят на крупнейшем церковном форуме в Москве

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. IX Общецерковный съезд по социальному служению - крупнейший в России церковный форум по социальным вопросам - пройдет с 12 по 14 ноября в Москве, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.

"Церковная благотворительность, прежде всего, должна совершаться на самих приходах. Как сказал святейший патриарх Кирилл, под словами "социальная работа" скрывается нечто очень простое, ясное и непосредственно связанное с духовной жизнью человека, а именно совершение добрых дел. И такие добрые дела должны совершаться в каждом храме", – сказал председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

На форуме обсудят тему помощи инвалидам, нарко- и алкоголезависимым, многодетным и приемным семьям, развитие добровольчества и сестричеств милосердия.

"На фоне активно идущей в России реформы паллиативной помощи особое внимание уделят теме поддержки людей в хосписах и больницах", - уточнили в пресс-службе отдела.

Среди участников - представители министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты РФ, руководители церковных социальных проектов в России и за рубежом, главы отделов социальной направленности епархий РПЦ, сестры милосердия, социальные работники, представители академического сообщества и добровольцы. Всего на форуме ожидают более 1,5 тысячи гостей из разных стран.

IX Общецерковный съезд по социальному служению начнется 12 ноября с литургии в столичном храме Христа Спасителя. Для тех, кто не сможет посетить форум, будет организована прямая трансляция.