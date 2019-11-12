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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Социальное служение обсудят на крупнейшем церковном форуме в Москве

10:33 12.11.2019
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© Fotolia/drubig-photoЦифровая среда и гранты онлайн: как технологизация меняет благотворительность
Цифровая среда и гранты онлайн: как технологизация меняет благотворительность
© Fotolia/drubig-photo
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. IX Общецерковный съезд по социальному служению - крупнейший в России церковный форум по социальным вопросам - пройдет с 12 по 14 ноября в Москве, сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению.
"Церковная благотворительность, прежде всего, должна совершаться на самих приходах. Как сказал святейший патриарх Кирилл, под словами "социальная работа" скрывается нечто очень простое, ясное и непосредственно связанное с духовной жизнью человека, а именно совершение добрых дел. И такие добрые дела должны совершаться в каждом храме", – сказал председатель синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
На форуме обсудят тему помощи инвалидам, нарко- и алкоголезависимым, многодетным и приемным семьям, развитие добровольчества и сестричеств милосердия.
"На фоне активно идущей в России реформы паллиативной помощи особое внимание уделят теме поддержки людей в хосписах и больницах", - уточнили в пресс-службе отдела.
Среди участников - представители министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты РФ, руководители церковных социальных проектов в России и за рубежом, главы отделов социальной направленности епархий РПЦ, сестры милосердия, социальные работники, представители академического сообщества и добровольцы. Всего на форуме ожидают более 1,5 тысячи гостей из разных стран.
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IX Общецерковный съезд по социальному служению начнется 12 ноября с литургии в столичном храме Христа Спасителя. Для тех, кто не сможет посетить форум, будет организована прямая трансляция.
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата координирует работу социальных проектов РПЦ, в том числе проектов помощи матерям, инвалидам, бездомным, алко- и наркозависимым, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, а также оказывает юридическую, консультационную, продовольственную помощь, организует работу волонтеров и сестер милосердия, издает методическую литературу и проводит обучающие курсы по оказанию помощи ближним. По информации синодального отдела, Русская православная церковь – один из крупнейших организаторов благотворительной помощи в стране: "всего в Церкви сейчас более 4500 социальных учреждений, проектов и инициатив".
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Религия и мировоззрениебеременностьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
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