В Татарстане построили пешеходный мост из пластика

КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Понтонный пешеходный мост из пластика через реку Шешма открыли в селе Елантово Нижнекамского района Татарстана, жители которого более 20 лет ждали его появления на месте пришедшего в негодность старого моста, сообщил РИА Новости глава Елантовского сельского поселения Раиф Гайнутдинов.

"Мы уже более 20 лет обращались с этой проблемой. Дело в том, что недалеко от села есть большой автомобильный мост, а в Елантово мост нужен только для пешеходов, чтобы попасть из одной части села в другую, не проходя лишних 6-7 километров туда-обратно. Старый мост, тоже понтонный, пришёл в негодность, а на строительство нового капитального моста финансирования не было", - сказал Гайнутдинов.

По его информации, новый пластиковый мост построен за счет частных инвестиций, которые привлёк один из депутатов госсовета Татарстана после обращения к нему жителей села, строительство такой переправы обошлось в сумму около 2,4 миллиона рублей.

Единственной сложностью, по словам Гайнутдиновна, является то, что новый мост – сезонный, его придётся убирать на период ледохода, чтобы не повредить конструкции. Но глава сельского поселения уверен, что с этим вопросом сельчане с помощью специалистов справятся – мост достаточно легко разбирается и собирается.

"Зимой, когда уже будет ледовый переход через Шешму, будем убирать центральные конструкции, а после ледохода – снова устанавливать. Может, и не придётся убирать – посмотрим, как будет эксплуатироваться в первый год", - уточнил он.

По информации администрации Нижнекамского района, в Елантово проживают 710 человек, около 250 из них живут в левобережной части села. При этом на правом берегу реки находятся все социальные объекты – школа, детский сад, магазин, ФАП, дом культуры, отделение банка, администрация. Чтобы попасть из одной части Елантова в другую, людям раньше приходилось преодолевать расстояние в 3,5 километра.