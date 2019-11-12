У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мошенники похитили с банковской карты жителя Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Как рассказали в ведомстве, москвич 1962 года рождения заявил в полицию, что получил сообщение о замене сим-карты с просьбой позвонить, если карту меняет не он. Через некоторое время его номер перестал работать, и мужчина обратился к оператору. Там ему посоветовали подать письменное заявление в ближайшем салоне сотовой связи.

Мужчина так и поступил, и ему восстановили сим-карту.

"Позднее потерпевшему позвонили из банка и сообщили, что с карты пытались снять 50 тысяч рублей, и поинтересовались, не делал ли он какие-либо транзакции. Мужчина ответил отрицательно", — сказал представитель пресс-службы.