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РИА Новости

У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту

10:29 12.11.2019 (обновлено: 11:35 12.11.2019)
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© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мошенники похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тысяч рублей, перевыпустив его сим-карту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Как рассказали в ведомстве, москвич 1962 года рождения заявил в полицию, что получил сообщение о замене сим-карты с просьбой позвонить, если карту меняет не он. Через некоторое время его номер перестал работать, и мужчина обратился к оператору. Там ему посоветовали подать письменное заявление в ближайшем салоне сотовой связи.
Полиция
15 октября, 10:52
У москвички украли почти сто тысяч рублей с банковских карт
Мужчина так и поступил, и ему восстановили сим-карту.
"Позднее потерпевшему позвонили из банка и сообщили, что с карты пытались снять 50 тысяч рублей, и поинтересовались, не делал ли он какие-либо транзакции. Мужчина ответил отрицательно", — сказал представитель пресс-службы.
После этого потерпевший проверил баланс и понял, что с его банковского счета неизвестные перевели на другие счета 421 894 рубля. Полиция проводит проверку инцидента.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
хоть бы пояснили как перевыпуск симки позволяет завладеть банковскими счетами ? что за схема ?
12 ноября, 11:31
геннадий
2922105
Видно сотрудник сотовой и воровал.
12 ноября, 10:45
jjuws-w
2321000
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